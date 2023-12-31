爆米花聯盟／王宇傑飆生涯最速154公里 爆米花跨年1/2續戰

爆米花棒球聯盟預賽截至目前，合庫、台電維持不敗，台灣電力陣中投手王宇傑今年也有入選冬盟U23培訓隊，29日爆米花登板飆生涯最速154公里；爆米花休兵3天後將於2024年1月2日繼續賽程。

爆米花棒球聯盟賽程橫跨2023、2024年，預賽從12月20日開打至29日為止，今年度最後1天比賽29日台灣電力公司棒球隊與屏東紅尾隊交手，台電張豈豪單場3安、6局開轟，貢獻2分打點，率隊以3比1搶勝。

台電20歲投手王宇傑今年也有入選冬季聯盟U23培訓隊，在冬盟後援出賽就展現不錯球速優勢，冬盟最速飆至151公里；王宇傑29日爆米花出賽再突破生涯最速，後援1局連飆3次三振、順利關門，隊內測到最速154公里。

新北禾聯棒球隊今年暑假由周宗志接掌總教練職務，爆米花是新北禾聯換總教練後首個正式賽，29日與綺麗珊瑚交手，胡逸涵先發6局無失分，團隊敲出12支安打、李君國開轟，終場以10比0、8局搶勝。

上屆冠軍合作金庫，此次展現不錯團隊全壘打火力，28日與台北興富發隊交手，馬文修、羅浩晨開轟，終場以7比4搶勝；合庫今年度的賽程打完7戰全勝、戰績排名第一。

台灣電力目前6場比賽、1場取消，5戰全勝、並列第一；新北禾聯戰績4勝3敗，今年列特博生技成棒隊由廖敏雄接任總教練，但目前為止爆米花勝場還沒開張，7戰打完、吞下7敗。

爆米花棒球聯盟29日賽程結束後休兵3天，明年1月2日繼續賽程，預賽將打至24日，前4名球隊晉級25、26日決賽。