中職／新球季360場史上首見 挾今年高人氣拚200萬大關

隨著疫情過去，中華職棒觀眾進場數字連兩季上升，今年來到場均6000人的近十年新高，甚至超越疫情前水準，中職34年裡排名第三，明年若能維持熱度，加上史上首見的360場賽程，有望突破200萬進場人數大關。

中職史上場均進場人數最高是1992年的6878人，職棒前6年都維持著場均5000人以上的高標，然而後續受到一波又一波假球案事件打擊，跌落低谷，直到2013年經典賽加上曼尼效應加持，站上場均6079人的史上次高峰。

接下來7年，中職場均人數都有5000人以上，直到2020年遇到疫情限制進場人數，又跌破門檻，2022年全面解封後大廠超過50%，回到場均4903人，今年年初也有著經典賽熱潮，觀眾進場來到場均6000人的高點。

中華職棒今年總進場人數180萬130人次寫下史上新高，超越1995年164萬6361人次的原紀錄，總場次同為300場，紀錄純度很高。

明年球季中職將繼2008年後再次迎來6隊規模，總場次更來到360場的史上新高，超越1997年7隊競逐的336場，新軍台鋼雄鷹隊有「大王」王柏融人氣加持，而各隊仍在觀望台北大巨蛋的租借方案，若能納進中職比賽場館選項，人數有望提升。

展望新球季，中職進場場均5001人就能超越今年再寫新紀錄，以場均5556人計算，有機會突破總進場人數200萬大關。