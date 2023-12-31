中職／新球季「3老3新」教頭領軍 洪總叩關千勝

中華職棒明年邁向第35年，繼2008年後重返6隊榮景，總教練「3老、3新」在球場上競逐，老面孔回鍋的洪一中有望加冕「千勝教頭」封號，陳金鋒、平野惠一則是從0開始。

洪一中生涯效力LaNew熊、Lamigo桃猿隊時期，帶隊拿下884勝，在富邦悍將隊2個球季也取得107勝，生涯累積991勝是中職史上最高，今年轉戰台鋼雄鷹隊，帶領年輕球員拿下二軍、冬季聯盟冠軍，明年球季升上一軍只差9場勝利，就可成為中職首位千勝教頭。

味全龍隊葉君璋、統一獅隊林岳平教頭地位不動，葉君璋今年率領龍隊奪冠，在龍隊169勝，加上義大犀牛90勝、富邦悍將79勝，累計338勝在明年6位教頭中僅次洪總，林岳平228勝則排第三。

樂天桃猿隊明年改由日籍教練古久保健二接任總教練，過去短暫代掌兵符讓他已有1勝1敗戰績，而中信兄弟隊平野惠一新上任、富邦悍將隊陳金鋒預計接任「鋒總」，兩人都是一軍執教初體驗。