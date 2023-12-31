中職／鋒砲變鋒總 富邦悍將傳換主帥

歲末年終的中華職棒不平靜，富邦悍將隊也傳出要換主帥，改由陳金鋒上任，球團尚未證實消息，回應將於元旦公布教練團陣容，但「台灣鋒砲」變身「鋒總」已是定局，這也將是季外第3隊撤換總教練。

悍將隊連7年未打總冠軍賽、連2年全年墊底，現任教頭丘昌榮任內的悍將隊勝率僅4成10，季後向球團表達辭意，在近日敲定由二軍總教練陳金鋒升上一軍執教，丘昌榮預計轉首席教練。

陳金鋒將成為悍將球團史第5任教頭，前4人無一可以率隊撐到第3季，其中以2018年季中接手的陳連宏戰績最佳，執教164場打下85勝77敗2和、勝率0.525，也是悍將隊唯一勝率超過5成的總教練，唯一一次打季後賽的2018年、並列年度戰績第一的2019年，都是在「鑼總」任內達成。

一旦球團「官宣」鋒總正式上任，陳連宏、陳金鋒兄弟檔先後執掌悍將隊兵符，將寫下中職史上同一遭，而陳連宏與統一獅隊的合作關係也在今年底落幕，新球季將與弟弟同隊合作，加入悍將隊二軍教練團、負責新秀養成，攜手挑戰翻轉悍將隊近年的積弱不振。外界關注的林威助，據了解不在悍將教練團名單中。

中職明年迎接6隊賽季，新軍台鋼雄鷹隊將由生涯991勝、7冠教頭洪一中領軍，味全龍、獅隊由葉君璋、林岳平繼續率領球隊，其餘3隊更換總教練迎接新時代，除悍將隊外，還有樂天桃猿、中信兄弟隊啟用日籍教頭古久保健二、平野惠一。