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日職／大谷「不要仰慕」經典演說 近藤爆料與周東佑京有關

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷在年初率日本隊奪下經典賽冠軍。 路透
大谷在年初率日本隊奪下經典賽冠軍。 路透

大谷在經典賽冠軍賽前向全隊說「不要仰慕對手」的發言成為經典，當時的隊友近藤健介在節目上透露這段演說的內幕，原來與周東佑京有關。

日本隊在經典賽與美國隊爭冠前前喊聲時，監督栗山英樹向大谷翔平說了聲：「拜託了。」於是大谷翔平走到球員們圍起的圈圈之中，開始說：「我只有一件事要說，不要去仰慕對手。」

「一壘手是高史密特、中外野有楚奧特，還有貝茲。」大谷翔平接著說：「只要打棒球一定都聽過這些選手，但是只有今天，仰慕對手是無法超越他們的，我們是來超越的、是來登上第一的，今天就好，把那些仰慕捨棄掉吧，只要想著勝利就好。」

事實上大谷會這麼說，監督栗山英樹曾透露起因是有一名球員想要楚奧特的簽名球有關。而近藤健介在節目上談話時則爆料這名選手就是周東佑京，「他一直是『鱒魚』鐵粉，因此拜託大谷的翻譯水原一平幫忙，最後拿回約2打的簽名球分給大家，我有拿到，而且監督也有拿。」

近藤接著說，這件事發生在賽前，而大谷翔平也看到了，因此促成他請大家放下「仰慕」心態，也立即改變了全隊氣氛，近藤就說：「聽完他的演說，我才意識到比賽要開始了，真的得專注才行啊！」

日本 美國 近藤健介 大谷翔平 經典賽 楚奧特

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