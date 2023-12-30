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日職／監督想在一軍春訓就近觀察 孫易磊可能光速轉支配下

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊以育成合約加盟日本職棒火腿隊，轉支配下的時間點，有可能不需等待太久。 聯合報系資料照
孫易磊以育成合約加盟日本職棒火腿隊，轉支配下的時間點，有可能不需等待太久。 聯合報系資料照

「新台灣至寶」孫易磊以育成合約加盟日本職棒火腿隊，轉支配下的時間點，有可能不需等待太久，球團高層透露監督新庄剛志的構想，由於名額還有空間，有意安排孫易磊等人隨一軍春訓，若展現出即戰力的身手，有可能提前升格。

孫易磊今年10月與火腿簽下4年合約，簽約金總額9000萬日圓，當時球團總經理稻葉篤紀親自來台參與記者會，孫易磊也喊話目標，「希望可以盡快轉支配下、上一軍，幫火腿打拚。」

日本媒體報導，由於火腿目前距離支配下名額上限的70人還有空間，考慮將幾名有潛力的育成選手安排在一軍春訓，檢視是否可能成為即戰力，其中就點名了孫易磊。

球團高層透露，在新庄剛志的構想中，孫易磊有提早轉支配下的可能性，「在訓練營的育成球員有機會直接從名護（一軍春訓基地）開始，讓監督直接觀察並作出決定。」

孫易磊 火腿 新庄剛志

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