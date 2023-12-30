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中職／陳金鋒上任一軍教頭？悍將球團：元旦後一併公布

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將總教練換陳金鋒？球團表示元旦後一併公布。 本報資料照片
悍將總教練換陳金鋒？球團表示元旦後一併公布。 本報資料照片

富邦悍將隊原訂元旦過後發布新球季教練團，今天凌晨由媒體報導率先曝光總教練已經換人。對於教練團異動，球團上午對此回應，目前教練團整體異動尚未完全定案，預計將於元旦後一併公布。

悍將教練團布局進入尾聲，領隊林華韋連日來都是表示元旦過後宣布，而陳金鋒接掌一軍兵符傳聞已久，今晨消息躍上媒體版面，棒球迷連兩晚參與不寧靜的夜。

悍將球團按照原定計畫，將於元旦過後宣布教練團，若陳金鋒上任，將是球團史上第8年迎接第5任總教練。

外界關注即將在12月31日過後進入自由教練市場的林威助動向，而領隊林華韋直到昨天回應都是「機會不大」。據悉，直到此際，林威助都尚未出現在教練團規畫名單中，圈內人士抱持觀望。

陳金鋒 林華韋 林威助

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