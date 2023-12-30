中職／「3」成悍將教頭跨不過的坎 丘總帶最低勝率卸任

陳金鋒新球季將出任富邦悍將隊一軍總教練，球團史邁入第8年，出現第5任總教練，在丘昌榮離開一軍主帥大位後，也將讓悍將教頭這個位置至今無人可以迎向第3個賽季。

富邦在2017年接手剛奪冠的義大犀牛隊，沿用葉君璋為首任教頭，首年球隊墊底，隔年不見起色，終在7月底提出辭呈，由時任二軍總教練的陳連宏接任。

前兩任教頭葉君璋、陳連宏皆帶兵1季半，分別在2020、2022年從其他球隊挖角過來的洪一中、丘昌榮則是都率兩個完整球季，邁入第3季成為過去4任教頭跨不過的坎。

這4人以陳連宏帶隊戰績最佳，執教164場打下85勝77敗2和、勝率0.525，也是悍將過去4任教頭唯一勝率超過5成，悍將唯一一次打季後賽的2018年、並列年度戰績第一的2019年，都是在「鑼總」任內達成。

悍將近兩年都是全年墊底，丘昌榮合計94勝135敗9和、勝率0.410，遜於葉君璋的4成14，在交出兵符之後，留下的戰功也成球團史最低勝率總教練。