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中職／陳金鋒降臨一軍！兄弟檔相繼掌悍將兵符史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳金鋒新球季將出任富邦悍將隊一軍總教練。本報資料照片
陳金鋒新球季將出任富邦悍將隊一軍總教練。本報資料照片

中職各隊教練團地震一波波，富邦悍將隊也將更換總教練，由陳金鋒上台，成為悍將球團史第5任總教練，與哥哥陳連宏相繼執掌過同一支球隊兵符，寫下首見案例。

悍將連7年未打總冠軍賽、連2年全年戰績墊底，季後進行教練團重整，儘管領隊林華韋連日來受訪的說法都是沒有特別的變動，但總教練正是少數異動的位置之一。

近兩年擔任悍將二軍總教練的陳金鋒，升上一軍執教，這也將是他生涯首度於一軍擔任總教練，銜命翻轉近年積弱的悍將命運。

富邦於2017年接手球隊，首任教頭為葉君璋，2018年季中下台，由陳連宏接手球隊，帶兵164場打下85勝77敗2和、勝率0.525，也是悍將過去4任教頭唯一勝率超過5成，悍將唯一一次打季後賽的2018年、並列年度戰績第一的2019年，都是在「鑼總」任內達成；洪一中、丘昌榮都任職兩季下台。

悍將新球季將由「鋒總」上任新科教頭，悍將完整教練團布局預計在元旦後公布，現任總教練的丘昌榮可能轉往首席教練的位置；除此之外，外籍投手教練羅曼也未續留。

丘昌榮 陳金鋒 陳連宏 富邦悍將

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