中職／領隊透露選平野惠一接任原因 11年換7帥虛心面對反彈

中信兄弟隊今天公布明年教練團異動，一軍總教練由平野惠一接任，雙方簽下複數年合約，領隊劉志威透露，選擇關鍵在對球隊掌握度、溝通順暢，至於頻繁換帥恐引來的球迷反彈聲，「我們會虛心接受。」

平野惠一在2022年加入中信兄弟教練團，擔任一軍打擊教練兼任內野統籌教練，今年5月轉任農場野手發展總監，季後帶部分教練赴歐力士秋訓見習，明年球季不僅回歸教練職，更成為隊史第19任總教練，相隔14年的第5任日籍教頭。

劉志威表示，平野惠一在的2年期間，與球團辦公室溝通良好，尤其第2年協助農場培養上，提出很多建言，選擇他擔任總教練，「這2年對球隊狀況能夠掌握，對球隊大方向也都了解，不管是球員、教練間，溝通都很順暢，這是主要原因。」

至於與平野惠一的合約內容，劉志威表示，不方便透露細節，只能說是複數年合約，而明年教練團名單雖然變動不大，但都有跟平野惠一討論過。

兄弟今年總教練從林威助換成彭政閔，明年彭政閔因健康因素退位，改由平野惠一接任，短短時間頻繁換帥，可能引發球迷反彈聲浪，劉志威對此表示，球迷有不同意見，我們會虛心接受，「但有時個人因素不是我們能掌握。」

至於更換總教練，劉志威認為對球團的本質、訓練上影響不大，「球團運作還是有整體大方向，一、二軍教練團培養都是按照步調、方針去做，訓練過程、觀念統一都有一定標準。」