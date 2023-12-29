中職／兄弟以合作模式與官大元再續前緣 預計任務是心理輔導

中信兄弟隊今天公布新球季教練團，並無今年季後宣布退役的投手官大元名字，領隊劉志威表示，將以合作模式請他協助球隊工作，預計任務會是心理輔導。

等待已久的兄弟教練團名單，終於在今天正式亮牌，合計11項異動，並未看到官大元的名字。

現年40歲的官大元為中職奇人，三級棒球未經科班洗禮，卻在中職闖蕩了13個年頭，生涯累積新人王、中繼王、東山再起獎等獎項，在今年季後宣布退役。球團先前在他的引退新聞稿中提到，關於官大元的下一步，將與他討論確定後再公布。

劉志威表示，「雖然沒在名單，但會和官大元以合作的模式，請他協助球隊其他工作，可能是在心理輔導這一塊。」

兄弟明年也將新聘任一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），而他是來自新科教頭平野惠一的牽線，劉志威表示，「他是平野特別推薦，專長是用影像、科學訓練協助選手調整，他在在運科方向很有經驗，也了解適應各國棒球文化。」