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中職／談續約留不「助」 劉志威：感謝林威助

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟告別林威助，領隊劉志威感謝他這些年的貢獻。 聯合報系資料照
中信兄弟告別林威助，領隊劉志威感謝他這些年的貢獻。 聯合報系資料照

揮別二連霸教頭，中信兄弟球團今天正式宣布，明年球季「助總」林威助將離開球隊，雖然曾談論過續約事宜，但最終尊重其個人生涯規畫，領隊劉志威表示：「感謝他這些年的協助。」

林威助自阪神虎隊展開選手生涯，2013年返台透過選秀加盟中信兄弟，並在2018年接任二軍總教練，2021年升上一軍執掌兵符，為兄弟中止11年「冠軍荒」拿下二連霸，然而今年5月無預警轉職海外發展顧問，從此消失在球界視線中。

兄弟球團今天公布新球季教練團異動，一軍總教練彭政閔下、平野惠一上，而當初引進平野的林威助則確定離隊，領隊劉志威對此表示：「這陣子持續跟他討論合約，但威助以他個人生涯規畫想法，我們也尊重，感謝他這些年的協助。」

雙方合約關係到今年底結束，傳出兄弟提出的合約條件雖然優渥，但並非教練職，劉志威也表示，因合約最後並未談成，「具體內容不方便透露。」

林威助執掌兄弟兵符期間，例行賽打下144勝111敗10和、勝率5成65，兩度闖進總冠軍賽留下8勝0敗的紀錄，未來下一步外界十分關注。

林威助 中信兄弟 阪神虎

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