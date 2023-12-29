中職／11年換7帥！ 平野惠一成中信兄弟首位日籍教頭

中信兄弟隊今天宣布，明年球季將由平野惠一接下總教練職位，成為中信球團接手後第8任總教練，也是首見日籍教頭，而隨著彭政閔下台，加計明年，中信接手後11年已換了7名總教練。

平野惠一成為兄弟隊史第19位總教練、第5位日籍總教練（不含短暫代理），首位日籍教頭森下正夫曾帶領兄弟象拿下隊史首座總冠軍，山根俊英接手後連拿2冠，締造三連霸王朝，接著1999年中山俊丈、2009年中込伸未能再施展魔法。

中信在2014年接手兄弟象後，前7任總教練分別是謝長亨、吳復連、史耐德、伯納、丘昌榮、林威助、彭政閔，其中史耐德、伯納雖是外籍教頭，但皆來自美國，平野惠一是第一次接下兵符的日本人。

平野惠一在去年受林威助之邀來台擔任一軍打擊兼野手統籌教練，但在今年5月隨著助總下台，也轉任農場野手發展總監，季後平野曾帶一軍首席教練陳江和等5名教練赴歐力士秋訓見習，明年任務更重。

彭政閔今年季中臨時接掌兵符，帶隊拿下47勝43敗4和、勝率5成22，但因個人健康因素，明年轉任二軍總教練兼農場主管，執教短短94場退位，成為隊史最短的總教練，與同樣帶隊不滿一季、94場的中込伸並列，而森下正夫90場、中山俊丈94場但都是帶滿整季。