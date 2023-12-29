中職／彭政閔不到1季交出兵符 並列兄弟隊史最短命教頭

中信兄弟隊總教練彭政閔將交出兵符，球團最快在今天公布教練團異動，恰總的總教練生涯初體驗以帶隊不到1季、94場落幕，並列隊史最短命教頭；去年在林威助招手下來到兄弟陣營的平野惠一，現職農場野手發展總監，明年可望成為兄弟新任教頭。

彭政閔從今年5月10日接掌總教練大位，率隊打下47勝43敗4和、勝率0.522，兄弟翻轉不了頹勢，最終未能取得季後賽席次，挑戰三連霸的美夢連入場券都沒拿到，彭政閔當時說出「我會負起全責」留下許多想像空間，本周傳出他確定請辭，球團另外安排教頭人選。

兄弟隊史（含兄弟象）過去任期最短教頭為不到1季、94場的日籍教頭中込伸，2009年5月上台，球季結束後因職棒簽賭案遭起訴被撤換，而彭政閔帶隊也正好打了94場比賽，並列隊史最短命教頭；第二短為完整1季，由3人共同保持，分別是森下正夫（1992）、吳思賢（2006）、丘昌榮（2020）。

不含短暫代理在內，平野惠一可望成為兄弟隊史第19任教頭，過去18任以林易增任期最長，帶兵近5季、471場，打下259勝190敗22和、勝率0.577；平野惠一也將隊史第5任日籍教頭，前4人為森下正夫、山根俊英、中山俊丈、中込伸，榊原良行曾代理教頭3場。