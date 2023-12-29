聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將強化守備 日籍教練增1人

聯合報／ 記者藍宗標／新北報導
富邦悍將隊備戰明年新球季，教練團確定增加一名日籍教練，目標是加強守備。 截圖自悍將粉絲團
富邦悍將隊備戰明年新球季，教練團確定增加一名日籍教練，目標是加強守備。 截圖自悍將粉絲團

富邦悍將隊連續兩年在中職排名墊底，為了加強團隊守備，新球季再度聘用日籍教練，曾在日本火腿隊任職的稻田直人確定進入教練團，悍將領隊林華韋說「守備要再強化，明年才能更安定。」

台鋼雄鷹隊明年參加一軍賽事，將是中職從2009年至今首次6隊規模，稻田成為悍將隊第3名日本教練，加入一軍打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎的行列。

悍將隊明年一、二軍總教練不變，仍由丘昌榮、陳金鋒領軍，新成員包括稻田、高國輝、葉竹軒、林正豐等，林華韋說，教練團沒特別變動，過年後再公布名單。

悍將隊今年120場例行賽出現104次失誤、守備率9成77，在中職5隊只優於樂天桃猿隊的137次、9成71，稻田在秋訓期間已經來台，悍將隊18歲新人王念好說，日本教練有教一些守備觀念和細節。

高國輝也說，之前在北海道見過稻田1次，當時就聽說可能有機會來台，已經先認識對方。

雄鷹隊前天和統一獅隊完成交易，以郭俊麟換進江承諺，昨天再和效力猿隊13年的郭永維簽妥合約，新球季月薪22萬元，背號仍是7號。

郭俊麟11月28日在雄鷹隊第2次擴編選秀被選中，離開待了3季的悍將隊，還未在雄鷹隊出賽又被換到獅隊；林華韋低調不談轉隊球員，祝福他們未來都有好表現，強調悍將隊目前沒有交易案，但未來不排除，這不是單方面的問題，必須雙方都可行。

郭俊麟 富邦悍將

延伸閱讀

中職／林華韋低調不談「出去球員」 祝福轉隊表現良好

中職／轉任教練仍勤練重量 高國輝希望體態維持久一點

中職／悍將新球季再增日籍教練 前火腿稻田直人強化守備

中職／聽聞交易錯愕 郭俊麟只穿一天台鋼球衣

相關新聞

中職／彭政閔不到1季交出兵符 並列兄弟隊史最短命教頭

中信兄弟隊總教練彭政閔將交出兵符，球團最快在今天公布教練團異動，恰總的總教練生涯初體驗以帶隊不到1季、94場落幕，並列隊...

中職／林華韋低調不談「出去球員」 祝福轉隊表現良好

富邦悍將隊今年排名再度墊底，明年1月15日將在嘉義縣展開春訓，領隊林華韋今天表示，中職明年一軍增至6隊，比賽會更精采，球...

中職／轉任教練仍勤練重量 高國輝希望體態維持久一點

富邦悍將隊老將高國輝結束11年球員生涯，帶著171轟退休，明年轉任教練，最近還是勤做重量訓練，沒有改變習慣，笑說：「想保...

中職／郭永維正式加盟雄鷹 月薪22萬邁向生涯第14季

台鋼雄鷹隊今天正式宣布，已和前樂天桃猿隊野手郭永維簽妥合約，月薪22萬元，背號7號。

中職／傳彭政閔請辭兄弟總教練 球團：11時一併回覆

中職中信兄弟總教練彭政閔在今天半夜傳出請辭消息，並由日籍的平野惠一接任，對此兄弟球團回覆，明年新球季的教練團異動，包括林...

中職／悍將強化守備 日籍教練增1人

富邦悍將隊連續兩年在中職排名墊底，為了加強團隊守備，新球季再度聘用日籍教練，曾在日本火腿隊任職的稻田直人確定進入教練團，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。