中職／悍將強化守備 日籍教練增1人

富邦悍將隊連續兩年在中職排名墊底，為了加強團隊守備，新球季再度聘用日籍教練，曾在日本火腿隊任職的稻田直人確定進入教練團，悍將領隊林華韋說「守備要再強化，明年才能更安定。」

台鋼雄鷹隊明年參加一軍賽事，將是中職從2009年至今首次6隊規模，稻田成為悍將隊第3名日本教練，加入一軍打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎的行列。

悍將隊明年一、二軍總教練不變，仍由丘昌榮、陳金鋒領軍，新成員包括稻田、高國輝、葉竹軒、林正豐等，林華韋說，教練團沒特別變動，過年後再公布名單。

悍將隊今年120場例行賽出現104次失誤、守備率9成77，在中職5隊只優於樂天桃猿隊的137次、9成71，稻田在秋訓期間已經來台，悍將隊18歲新人王念好說，日本教練有教一些守備觀念和細節。

高國輝也說，之前在北海道見過稻田1次，當時就聽說可能有機會來台，已經先認識對方。

雄鷹隊前天和統一獅隊完成交易，以郭俊麟換進江承諺，昨天再和效力猿隊13年的郭永維簽妥合約，新球季月薪22萬元，背號仍是7號。

郭俊麟11月28日在雄鷹隊第2次擴編選秀被選中，離開待了3季的悍將隊，還未在雄鷹隊出賽又被換到獅隊；林華韋低調不談轉隊球員，祝福他們未來都有好表現，強調悍將隊目前沒有交易案，但未來不排除，這不是單方面的問題，必須雙方都可行。