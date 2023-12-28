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中職／味全龍和眼科機構結盟 投手看暗號不再霧濛濛

中央社／ 台北28日電
中華職棒總冠軍的味全龍隊今天和眼科機構展開跨業結盟，包括3名投手呂詠臻、曹祐齊、陳冠偉出席記者會。 主辦單位提供
中華職棒總冠軍的味全龍隊今天和眼科機構展開跨業結盟，包括3名投手呂詠臻、曹祐齊、陳冠偉出席記者會。 主辦單位提供

拿下今年中華職棒總冠軍的味全龍隊今天和眼科機構展開跨業結盟，包括3名投手呂詠臻、曹祐齊、陳冠偉以及啦啦隊小龍女們，都笑談近視雷射後的改變。

獲得中職總冠軍的味全龍和諾貝爾眼科展開異業結盟，希望利用眼科的專業技術，讓球員在場上的表現可以更加出色，而未來在味全龍的主場日，也會進行球迷的免費眼睛義診。

味全龍投手陳冠偉今年賽季5勝5敗、14次救援成功，防禦率2.13。陳冠偉今天在接受媒體聯訪時說道，自己近視雖然沒有很深，但主要是散光問題比較嚴重，「所以有時候看捕手暗號會有些吃力，特別是在夜間的比賽。」

啦啦隊小龍女成員之一的小映則說，做眼科雷射手術之前其實很害怕，因為自己在網路上看了一些資訊，所以一直很不安心，「沒想到手術才10幾秒就結束了，隔天工作應援時都不用再戴隱形眼鏡，感覺真的很舒服。」

諾貝爾眼科機構總院長張朝凱說：「投手做完眼科雷射手術後，相信都可以眼明手快，對於明年的連霸大業一定會很有幫助。」

小龍女。 主辦單位提供
小龍女。 主辦單位提供

味全龍 陳冠偉 啦啦隊

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