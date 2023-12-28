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中職／林華韋低調不談「出去球員」 祝福轉隊表現良好
富邦悍將隊今年排名再度墊底，明年1月15日將在嘉義縣展開春訓，領隊林華韋今天表示，中職明年一軍增至6隊，比賽會更精采，球迷也有更多選擇。
中職最近一次6隊規模已是2008年，接下來長期都是4隊，直到前年味全龍隊入列，終於變成5隊，明年再增台鋼雄鷹隊，單日3場比賽同時進行變成常態。
林華韋說：「6隊競爭會有更多對戰組合，比賽更精采刺激、更好看。」
悍將隊連續兩年在中職排名墊底，最近在新莊球場展開重量訓練營，不少球員提前起步，全力備戰新球季，林華韋也祝福從悍將隊離開的人，未來都有好表現。
郭俊麟11月28日在雄鷹隊第2次擴編選秀被選中，離開待了3季的悍將隊，昨天又被雄鷹隊交易統一獅隊，換進左投江承諺。
林華韋低調不談轉隊球員，只說「祝福這些出去的球員在別隊表現良好」，強調悍將隊目前未有交易案，但未來不排除，這不是單方面的問題，必須雙方都可行。
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