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中職／林威助未來動向受關注 持續進行中信公益活動

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊前總教練林威助持續進行公益活動。圖／取自林威助粉絲團
中信兄弟隊前總教練林威助持續進行公益活動。圖／取自林威助粉絲團

中信兄弟隊前總教練林威助轉任顧問，未來動向仍受球迷關注，他持續進行中國信託公益活動，在林威助粉絲團的照片留下開心笑容，呼籲球迷響應。

中信兄弟隊前總教練林威助持續進行公益活動。圖／取自林威助粉絲團
中信兄弟隊前總教練林威助持續進行公益活動。圖／取自林威助粉絲團

林威助粉絲團今天公布「第39屆點燃生命之火，跟著威助教練做公益拿好禮」，相關內容如下：

歲末年終，威助教練總會送暖至點燃生命之火，2014-2023，威助教練回台後已連續10年捐款，今年一樣也邀請球迷們和威助教練一同做公益。

這次將抽出5位幸運球迷朋友可以獲得威助教練親筆簽名的「中國信託福氣杯組」，另外加碼5位可以獲得「威助教練簽名照」，一起幫助弱勢家庭孩童，讓孩子的未來有所不同。

林威助粉絲團公布活動方式：

一、分享此篇活動文章至個人臉書頁面，並設為公開。

二、至「第39屆－點燃生命之火」網頁：https://bit.ly/3RW6Wzr

三、點選「我要捐款」。

四、建議採「網路線上捐款」，其他捐款方式則有：郵政劃撥、傳真刷卡、親自臨櫃、ATM捐款、電話直播、紅利點數等多種捐款方式。

五、捐款300元以上，捐款完之後，在此篇文章留言寫下您的捐款姓名、捐款日期、捐款金額及捐款方式，活動截止時間為「2024/1/21(一)24:00」（威助教練生日），日後將抽出5位球迷朋友，公佈名單後再請傳送聯絡資訊至粉絲團。

一人一次抽獎機會，若先前已進行今年度捐款，留下資料一樣可以參與抽獎活動，線上使用信用卡或LinePay就可便利捐款。

林威助 中信兄弟

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