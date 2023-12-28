中職／林威助未來動向受關注 持續進行中信公益活動

中信兄弟隊前總教練林威助轉任顧問，未來動向仍受球迷關注，他持續進行中國信託公益活動，在林威助粉絲團的照片留下開心笑容，呼籲球迷響應。

中信兄弟隊前總教練林威助持續進行公益活動。圖／取自林威助粉絲團

林威助粉絲團今天公布「第39屆點燃生命之火，跟著威助教練做公益拿好禮」，相關內容如下：

歲末年終，威助教練總會送暖至點燃生命之火，2014-2023，威助教練回台後已連續10年捐款，今年一樣也邀請球迷們和威助教練一同做公益。

這次將抽出5位幸運球迷朋友可以獲得威助教練親筆簽名的「中國信託福氣杯組」，另外加碼5位可以獲得「威助教練簽名照」，一起幫助弱勢家庭孩童，讓孩子的未來有所不同。

林威助粉絲團公布活動方式：