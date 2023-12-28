中職／獅隔10年重啟交易 換來郭俊麟

統一獅隊備戰新球季動作頻頻，昨天一口氣續約3洋投、公布教練團，還與台鋼雄鷹隊進行交易，用左投江承諺換來右投郭俊麟，獅隊領隊蘇泰安認為，這筆交易案對兩隊都是戰力補強。

中華職棒近年球員交易案不算罕見，去年樂天桃猿、富邦悍將隊2換2，今年雄鷹先以狀元林子偉向猿隊換來3名球員外加王柏融議約權，季末又與獅隊交案，剛透過擴編選秀加盟的郭俊麟，還沒穿上球衣又要轉隊。

獅隊前一次進行球員交易已是2013年，今年再次啟動交易；蘇泰安表示，一直都有接洽雄鷹，交易案是雙方促成，郭俊麟可當先發、中繼投手，而江承諺目前在獅隊機會較少，希望選手有更好的舞台發揮。

雄鷹領隊劉東洋說：「郭俊麟是球隊相當看重的戰力，不過左投戰力是補強重點，相當不捨將他割愛。」劉東洋也指出，江承諺是教練團長期觀察的人選，具有先發實力又是左投，因此在補強名單中。

獅隊昨天也宣布與3名洋投羅昂、布雷克、勝騎士完成續約，明年2月起將陸續投入春訓，並積極洽談第4位洋將，同樣是先發定位，已經遞出合約等待回覆。

獅隊教練團也調整職務，原二軍打擊教練陳連宏自請離職、基地訓練教練吳桀睿不續約，原一軍體能教練凃壯勳調任二軍，一軍將新聘體能教練，今年退休的高國慶則擔任二軍首席教練。