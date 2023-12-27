棒球／王彥程、李灝宇為球芽頒獎 強調自律重要

球芽基金獎學金頒獎活動本周再度前往花蓮，特別邀請旅日的樂天金鷲隊投手王彥程與老虎隊的旅美重砲李灝宇回到家鄉花蓮，替得獎小學弟們頒獎，也和小球芽們分享旅外職棒經歷。

王彥程畢業於花蓮中正國小、化仁國中，化仁國中學務主任馮主任也特別到場，馮主任說：「彥程國中的時候英文就很好，而且在印象中他就是一位對自己很自律的選手，所以幾乎沒有到學務處報到過，藉由這次的機會讓彥程跟學弟們分享，他就是對自己有所要求，才會比別人多了更多的機會。」

李灝宇則是在花蓮出生，雖然從小就到外地念書，但有空還是都會回到老家，受邀來頒獎意外出現認親橋段，有化仁國中小球員跟李灝宇說曾去他家吃過飯，是他的表弟，一同帶平和國中得獎生來領獎的林建華教練則是李灝宇未從謀面的舅舅，灝宇更發現有很多小球員都知道他老家在哪裡，讓灝宇緊張的說：「拜託大家不要沒事跑到我家去。」

在座談會當中，兩位選手不約而同的都和小球員們提到「自律」的重要性，因為在練習的過程當中，唯有對自己要求自律，讓教練覺得你的態度是很積極的，才能為自己爭取到更多的機會，不管是對於自己的飲食控制、訓練時間，只要自己訂下了規則，就要努力的去完成，這樣才對得起自己。

被問到兩人在國外的時候會不會想家？李灝宇說：「在國外真的沒有時間想家，在當下只想要把打球這件事情做好，因為這是自己最擅長的事情，當你真的很專注在做這件事情的時候，就不會有太多的事情去影響你，所以當你有心去做一件事情的時候，有沒有盡力去做就非常重要。」

另外，兩位學長今年都還有參加國際賽，小球員們也好奇提問，李灝宇說：因為在亞運前有受傷，產生了兩個月的空窗期，所以自己調整的狀況不是很好，明年的目標除了希望自己能夠健康打完一整季之外，當然希望有機會可以上大聯盟，也希望自己的抗壓性跟適應能力都可以再進步；王彥程也說：希望自己明年在日職可以投到理想的局數，表現落差不要太大，身體健康是最重要的。