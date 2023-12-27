聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／聽聞交易錯愕 郭俊麟只穿一天台鋼球衣
統一獅隊與台鋼雄鷹隊發動交易，右投郭俊麟11月才剛轉戰雄鷹，又要與左投江承諺互換球隊，郭俊麟也直言有點錯愕，只穿到一天台鋼球衣的他說：「這就是職業運動。」
中職聯盟今天公布，台鋼雄鷹郭俊麟與統一獅江承諺，完成交易，將於2024年1月1日正式生效實行。對雄鷹來說多了一名先發左投戰力，獅隊則完成可先發、可中繼的投手補強計畫。
郭俊麟透過個人社群表示：「知道時確實有點錯愕，畢竟連正式報到都還沒有，只有在12月中拍形象照時穿了一天台鋼球衣。不過這就是職業運動，我也已經調整好自己的心態，持續準備好自己，繼續加油囉。」
雄鷹作為新球隊，季後透過擴編選秀獲得5名戰力，其中從富邦悍將選進投手郭俊麟，然而因合約關係，程序尚未完成，如今又換了一個新東家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言