中職／聽聞交易錯愕 郭俊麟只穿一天台鋼球衣

統一獅隊與台鋼雄鷹隊發動交易，右投郭俊麟11月才剛轉戰雄鷹，又要與左投江承諺互換球隊，郭俊麟也直言有點錯愕，只穿到一天台鋼球衣的他說：「這就是職業運動。」

中職聯盟今天公布，台鋼雄鷹郭俊麟與統一獅江承諺，完成交易，將於2024年1月1日正式生效實行。對雄鷹來說多了一名先發左投戰力，獅隊則完成可先發、可中繼的投手補強計畫。

郭俊麟透過個人社群表示：「知道時確實有點錯愕，畢竟連正式報到都還沒有，只有在12月中拍形象照時穿了一天台鋼球衣。不過這就是職業運動，我也已經調整好自己的心態，持續準備好自己，繼續加油囉。」

雄鷹作為新球隊，季後透過擴編選秀獲得5名戰力，其中從富邦悍將選進投手郭俊麟，然而因合約關係，程序尚未完成，如今又換了一個新東家。