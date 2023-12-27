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中職／陳連宏、吳桀睿離開獅隊 高國慶接二軍首席

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
高國慶對猿隊前4個打席都揮出安打，成為中職史上單場4安最老打者。圖／統一獅隊提供 藍宗標
高國慶對猿隊前4個打席都揮出安打，成為中職史上單場4安最老打者。圖／統一獅隊提供 藍宗標

統一獅隊明年春訓有新氣象，訓練場地將改到亞太棒球村，而教練團也有職務異動，原二軍打擊教練陳連宏因個人生涯規劃自請離職，而基地訓練教練吳桀睿不續約。

獅隊過往春訓多半在高雄青埔國慶球場及台南球場，隨著亞太棒球村場地陸續完工，今年將移師亞太成棒副球場、室內球場及牛棚練習場做為春訓基地，預計於元月8日起正式展開第一階段訓練。

另外教練團也有調整，陳連宏、吳桀睿都離隊，原一軍體能教練凃壯勳調任二軍與高政華教練共同擔任二軍體能暨基地訓練教練，一軍另聘新任體能教練，預計春訓加入，而今年卸下戰袍的高國慶則擔任二軍首席教練，協助二軍各項訓練與技術提升。

統一獅一軍教練團

一軍總教練 林岳平

一軍首席教練 高志綱

一、二軍內野統籌兼跑壘教練 玉木朋孝

一軍打擊教練 馬修爾

一軍打擊助理教練 潘武雄

一軍投手教練 羅錦龍

一軍牛棚教練 賴泊凱

一軍捕手教練 陳俊輝

一軍內野守備教練 周廣勝

一軍外野兼跑壘教練 莊駿凱

一軍體能教練 外聘合約洽談中

統一7-ELEVEN獅二軍教練團

二軍總教練 劉育辰

二軍首席教練 高國慶

二軍打擊教練 郭俊佑

二軍投手教練 鄭博壬

二軍投手助理教練 廖文揚

二軍捕手教練 林偉

二軍內野守備教練 莊景賀

二軍外野兼跑壘教練 朱元勤

二軍體能暨基地訓練教練 高政華及凃壯勳

高國慶 牛棚 統一獅

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