中職／羅昂、布雷克、勝騎士續約 獅隊還在找第4人
統一獅隊今天公布新球季陣容，三名洋投羅昂、布雷克、勝騎士確定完成續約，明年2月起將陸續投入春訓，也正在積極洽談第4位洋將。
羅昂、布雷克、勝騎士今年球季都效力獅隊，勝騎士更是繳出8勝1敗、防禦率1.44的成績，只不過季中轉而效力韓職，明年確定重返獅隊懷抱。
獅隊今天表示，已經與羅昂、布雷克及勝騎士三大洋投完成正式續約，明年持續為獅隊效力，除了三位表現優異洋投戰力完成續約外，球隊也積極洽談第四位洋將洽談加盟，定位為先發，目前已經提出加盟合約，靜待選手回覆。
羅昂、布雷克是近年獅隊主力洋投，布雷克今年先發25場，繳出10勝7敗、防禦率2.83的成績，防禦率榜排名第二；羅昂去年球季拿下9勝1敗，今年防禦率2.35拿下4勝5敗，但季中因強襲球打到手指骨折，賽季提前報銷。
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