城市盃青少棒／大阪成4強唯一外隊 井本陽太愛小籠包

台北城市盃青少棒賽日本大阪隊單日兩戰，接連擊敗桃園大園、仁和，成為4強唯一國外球隊，隊長井本陽太打出再見安率隊以7比6搶勝，井本陽太首度來台，最愛台灣美食小籠包。

台北城市盃全國青少棒錦標賽日本大阪隊今天先在16強賽擊敗桃園大園國中，8強與桃園仁和國中交手，兩隊比賽過程你來我往，總教練山田高廣透露，比賽過程中有鼓勵球員，被對手打一拳、就要反擊打回去，不到最後一刻都不能被擊倒。

今天6局打完日本大阪隊5比6落後，7局下反攻，靠著多井桔平安打、盜壘、滾地球、暴投先跑回追平分，2人出局後野澤榮之助敲出二壘打、隊長井本陽太挺身而出敲出再見安打，率隊搶勝、晉級4強。

山田高廣表示，一直都很相信球員可以拿下分數，但不特別強調特定球員的表現，提到棒球是打團隊的運動。

城市盃青少棒4強為日本大阪、新北二重、桃園新明、北市長安，大阪為唯一國外球隊，山田高廣多次率隊來台參賽，曾2度率隊拿下城市盃冠軍，但他表示，此次沒有自信，每年來台灣明顯感受球隊實力變強，也稱讚對手仁和是很強的球隊。備戰決賽，山田高廣笑說：「吃好、睡好、大家一起努力。」

井本陽太是隊友推選出來的隊長，今天8強前2打數都有敲出安打，7局上場打擊前一棒打者被故意四壞保送，井本陽太表示，想著要盡到隊長的本分，很開心可以打出再見安打。

井本陽太是首度來台，最喜歡的台灣食物是小籠包，自曝一口氣吃了10個小籠包，支持的職棒球隊是日職阪神虎隊，偶像是近本光司，因為他腳程很快、打擊能力很好。