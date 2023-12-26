中職／官大元為球芽頒獎 期許小球員成獨一無二的大樹

球芽基金在昨天邀請甫宣布退役的中信兄弟隊投手官大元，前往基隆東光國小擔任小火子愛閱讀專案的閱讀獎學金頒獎嘉賓，適逢聖誕節，官大元及球芽基金理事長蕭莉綾戴上聖誕帽，為小朋友發放糖果，官大元現場帶領小球員摺聖誕樹，期許他們長成獨一無二的大樹。

東光國小多年來接受中國信託慈善基金會「愛接棒」計畫支持，推動基層棒球，近年球芽基金從推廣閱讀教育的角度切入，除在學校設置「小火子閱讀角」外，也捐贈大量運動書籍、科普漫畫、運動員傳記等，讓熱愛棒球的小朋友們，也能享受閱讀。本身熱愛閱讀也有出版書籍的官大元，在頒發獎學金時勉勵小朋友，閱讀可以幫助大家從書中獲取更多的知識。

被問到有什麼想要對小球員說的話，官大元表示，生活中會遇到很多挫折跟困難，這些都是人生的試煉，要相信一切都是最好的安排，才能成為更茁壯的養分。

球芽基金邀請甫宣布退役的中信兄弟隊投手官大元，前往基隆東光國小擔任小火子愛閱讀專案的閱讀獎學金頒獎嘉賓。圖／球芽基金提供

官大元知道要在聖誕節到東光國小，就主動提議可以在現場帶小球員一起摺聖誕樹，象徵球芽基金這幾年在各個地區推廣閱讀教育生根發芽，期許小朋友都能長成獨一無二的大樹。

早在12年前，官大元就曾來到東光國小教導樂樂棒球隊投球技巧，12年後再次回到東光，大元發現學校不僅有了棒球隊交通車，也有中國信託慈善基金會委託球芽設立的小火子愛閱讀棒球閱讀角，書櫃上有許多小球員最愛的書籍，看到小球員都很踴躍說出自己喜歡的書，也為了今年可以獲得球員頒發小火子愛閱讀獎學金的機會，更加認真學習、撰寫閱讀學習單來獲得這份難得的獎勵。

球芽基金邀請甫宣布退役的中信兄弟隊投手官大元，前往基隆東光國小擔任小火子愛閱讀專案的閱讀獎學金頒獎嘉賓，適逢耶誕節，官大元帶領小球員摺耶誕樹。圖／球芽基金提供

東光國小的校長以及教學組長知道官大元12年前以球員身分到訪，如今再次前來，難得的緣分，學校也花了兩周製作許多官大元的生涯紀錄布置，更精心準備驚喜送給官大元，藉此機會跟大元說聲「辛苦了」。

東光國小今年共有3位棒球隊小朋友獲得「小火子愛閱讀」的閱讀獎學金，除了獎學金，更有許多獎品鼓勵，球芽基金也希望小朋友們未來繼續保持對閱讀的熱情，成為綿延不絕的火苗，持續照亮他們的未來。