城市盃青少棒／大園有「技術顧問」 張泰山與鄭兆行觀賽

桃園大園青少棒隊有兩名「技術顧問」，今天城市盃青少棒張泰山、鄭兆行都在場邊緊盯，鄭兆行的兒子鄭甯哲笑說爸爸談到棒球就會變嚴肅，大園今天不敵日本大阪、16強止步。

2023年台北城市盃全國青少棒錦標賽16強桃園大園國中今天與日本大阪隊在新生公園棒球場交手，大園國中開賽投手不穩定，前兩局失掉6分，但3局過後回穩。

大園前4局打線受制，直到5局上靠著接連3支安打追回1分，但攻勢沒有延續，大園先發投手林霆毅投4局失6分，後援投手劉博廷5局接手，投到6局下再掉2分，大園終場以1比8吞敗、16強止步。

新生公園棒球場觀眾席也有兩名大園青少棒隊的「技術顧問」，中職味全龍隊打擊教練張泰山的兒子張可洛、樂天桃猿隊守備教練鄭兆行的兒子鄭甯哲都在大園打球。張泰山、鄭兆行今天也在場邊觀賽，鄭兆行還認真地做筆記，賽後也有提醒球員。

桃園大園青少棒隊有兩名「技術顧問」，26日城市盃青少棒張泰山（前右）、鄭兆行（前左）都在場邊觀賽，鄭兆行還認真地做筆記，賽後也有提醒球員。中央社

鄭甯哲目前國一，跟爸爸鄭兆行一樣也是守游擊，現在出賽機會還不多，但場邊看學長比賽也當作學習，觀察日本球隊，鄭甯哲表示，日本隊球員都很積極，場上守備也會把每個動作都做到最好。

鄭甯哲笑說，爸爸雖然不是每場比賽都會到場，但只要爸爸有出現都會發現，也會有點小緊張，弟弟目前小學4年級、也在打棒球，放假在家也會聊棒球，但爸爸講到棒球相關的事情就會比較嚴肅。