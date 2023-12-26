日職／傳安樂智大「霸凌」遭韓職中職打槍 挑戰大聯盟也被拒

樂天金鷲投手安樂智大日前爆發霸凌醜聞，球團也把他排除在保留名單，形同釋出，成為自由球員。有消息指出，他想前往韓職和中職延續生涯，但遭到拒絕，想挑戰大聯盟也無法如願。

安樂智大因霸凌事件成為自由球員後，先前有傳聞指出，可能有球隊嘗試網羅他。不過根據日媒《東京體育報》報導，韓職、中職及大聯盟都向他說不。

該報導指出，安樂智大已走投無路，儘管透過關係，向某支大聯盟球團毛遂自薦，「對方對他有興趣的話，願親自前往美國。」安樂智大懇求對方讓他進行入隊測試，或參加明年2月的大聯盟春訓。

不過理所當然地，安樂智大很快遭對方拒絕，相關人士表示，「這不僅僅是『反省過去』的問題，大聯盟現在對暴力事件沒這麼寬容，這也是歐蘇納（Roberto Osuna）和前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）轉戰日職的原因。」儘管安樂智大已道歉，但要延續棒球生涯仍非常困難。