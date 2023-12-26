快訊

海虎為何在海上進行高風險維修？參謀長還原現場 官員揭背景因素

指綠營不敢廢ECFA 侯友宜再批賴清德主張是「兩岸和平跨不過的萬重山」

黨性高於人性？習近平高調讚毛澤東 父親習仲勛卻曾被他往死裡整

城市盃青少棒／看見日本隊優點 大園林霆毅投打都進步

中央社／ 台北26日電
台北城市盃青少棒賽16強桃園市大園國中以1比8不敵勁敵日本大阪止步，大園先發投手林霆毅（圖）被教頭點名投打都有進步。中央社
台北城市盃青少棒賽16強桃園市大園國中以1比8不敵勁敵日本大阪止步，大園先發投手林霆毅（圖）被教頭點名投打都有進步。中央社

台北城市盃青少棒賽16強桃園市大園國中以1比8不敵勁敵日本大阪止步，大園先發投手林霆毅被教頭點名投打都進步，把握難得與國外球隊交手經驗，也看見國外球隊的優點。

台北城市盃全國青少棒錦標賽16強桃園大園國中今天與身材突出的日本大阪隊交手，大園國中先發投手林霆毅前2局稍微有狀況、各掉3分，3局過後回穩，今天總計投4局被敲10支安打，投出4次三振、失掉6分責失分。

林霆毅今天除了投球，也先發打3棒，單場3打數敲出1支安打，總教練鍾岳志點名林霆毅國中投打都有明顯的進步，比賽前半段還有點緊繃、感覺出來壓力太大，所以球速沒有發揮，也有提醒他們放輕鬆、3局過後有好轉。

青少棒階段能有與國外球隊競技的機會不多，鍾岳志表示，一年大概才有2、3次，前一次是桃園盃碰上韓國球隊，此次城市盃則是對上日本球隊，這次比賽也明顯感受到球員們守備有進步。

林霆毅國小階段雖然也有投球，但多以打者為主、守備位置為游擊，到了升上國二投球部分有明顯的進步，現在最快球速可以投到約126公里，他表示，現在對投球比較有自信，也比較喜歡投球。

林霆毅表示，今天開賽前2局有狀況，主要是日本隊打者都很會打，不管怎麼樣的球、就算打者重心已經跑掉還是可以把球打得很強勁，對戰策略是投比較難打的球、把球壓低。

林霆毅自評國中打擊進步多，以前很常被三振，現在安打變多，至於投球部分，除了直球外還有曲球和指叉球，偶像是日籍美職好手大谷翔平，因為他的球速很快。

球速 青少棒錦標賽

延伸閱讀

爆米花聯盟／李子揚先發好投 台電預賽3連勝桃園吞首敗

青少棒／廣石和真秀七彩變化球 日本宮崎完封台北陽明

台北城市盃／「泰山之子」張可洛再見轟大園首勝 重慶擊倒日本勁旅

中職／關注美職經驗 聯盟1月開會討論投球計時

相關新聞

中職／「紀錄製造機」再啟動 王柏融超驚愕打擊率進榜等後年

「大王」王柏融回歸中職戰場，新球季披上台鋼雄鷹隊戰袍出賽，昔日的「紀錄製造機」也將再次啟動，眼前的第一道門檻是最速600...

中職／洪一中執教千勝挑戰卡2年 明年將披雄鷹球衣破關

將在明年中職球季重新開始跳動的數字，除了王柏融的生涯數據外，還有台鋼雄鷹隊總教練洪一中的執教勝場，目前累積991勝，將在...

巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月在台北大巨蛋開打，巨人將以全一軍陣容來台，與中華職棒2支...

中職／官大元為球芽頒獎 期許小球員成獨一無二的大樹

球芽基金在昨天邀請甫宣布退役的中信兄弟隊投手官大元，前往基隆東光國小擔任小火子愛閱讀專案的閱讀獎學金頒獎嘉賓，適逢聖誕節...

城市盃青少棒／大園有「技術顧問」 張泰山與鄭兆行觀賽

桃園大園青少棒隊有兩名「技術顧問」，今天城市盃青少棒張泰山、鄭兆行都在場邊緊盯，鄭兆行的兒子鄭甯哲笑說爸爸談到棒球就會變...

城市盃青少棒／看見日本隊優點 大園林霆毅投打都進步

台北城市盃青少棒賽16強桃園市大園國中以1比8不敵勁敵日本大阪止步，大園先發投手林霆毅被教頭點名投打都進步，把握難得與國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。