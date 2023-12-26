城市盃青少棒／看見日本隊優點 大園林霆毅投打都進步
台北城市盃青少棒賽16強桃園市大園國中以1比8不敵勁敵日本大阪止步，大園先發投手林霆毅被教頭點名投打都進步，把握難得與國外球隊交手經驗，也看見國外球隊的優點。
台北城市盃全國青少棒錦標賽16強桃園大園國中今天與身材突出的日本大阪隊交手，大園國中先發投手林霆毅前2局稍微有狀況、各掉3分，3局過後回穩，今天總計投4局被敲10支安打，投出4次三振、失掉6分責失分。
林霆毅今天除了投球，也先發打3棒，單場3打數敲出1支安打，總教練鍾岳志點名林霆毅國中投打都有明顯的進步，比賽前半段還有點緊繃、感覺出來壓力太大，所以球速沒有發揮，也有提醒他們放輕鬆、3局過後有好轉。
青少棒階段能有與國外球隊競技的機會不多，鍾岳志表示，一年大概才有2、3次，前一次是桃園盃碰上韓國球隊，此次城市盃則是對上日本球隊，這次比賽也明顯感受到球員們守備有進步。
林霆毅國小階段雖然也有投球，但多以打者為主、守備位置為游擊，到了升上國二投球部分有明顯的進步，現在最快球速可以投到約126公里，他表示，現在對投球比較有自信，也比較喜歡投球。
林霆毅表示，今天開賽前2局有狀況，主要是日本隊打者都很會打，不管怎麼樣的球、就算打者重心已經跑掉還是可以把球打得很強勁，對戰策略是投比較難打的球、把球壓低。
林霆毅自評國中打擊進步多，以前很常被三振，現在安打變多，至於投球部分，除了直球外還有曲球和指叉球，偶像是日籍美職好手大谷翔平，因為他的球速很快。
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