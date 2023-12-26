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日職／「阿部政權」補強目標是投手 再挖角世仇阪神牛棚大將

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人隊新洋投凱勒曾有3年大聯盟經驗，近2年則是效力於阪神虎。 美聯社
巨人隊新洋投凱勒曾有3年大聯盟經驗，近2年則是效力於阪神虎。 美聯社

巨人隊新賽季將由原一軍首席教練、球團名宿阿部慎之助接任監督一職，力圖擺脫連兩年跌入B段班窘境，而「阿部政權」接管後的首要目標便是補強投手，今簽下本季效力世仇阪神隊的後援洋投凱勒（Kyle Keller），替牛棚再添一道防線。

凱勒曾有3年大聯盟經驗，去年轉戰阪神除了一開始擔任終結者表現不理想，後續轉任中繼後逐漸展現壓制力，本季則是出賽27場拿下8個中繼點，防禦率僅1.71，今年對戰巨人出賽6場沒有失分。

凱勒8月中因家人生病提前返美，沒有陪同球隊見證隊史睽違38年首冠，球季結束未在球隊保留名單，成為自由球員，引起美、日不少球團興趣，最終是由巨人軍成功爭取，繼現役選秀帶走阪神後援投手馬場皋輔後，再次從阪神牛棚挖人。

本季巨人投手戰力因傷病影響顯得捉襟見肘，牛棚防禦率高達3.81是全央聯最糟，尤其是新人王終結者大勢遭遇二年級生症候群，球隊整季無法排出受信任的勝利方程式，因此投手深度的擴充是阿部慎之助上任後希望能改善的痛處。

除了外援引進凱勒、現役選秀選進馬場，巨人休賽季曾兩度發動交易補強投手，分別是歐力士隊的近藤大亮、軟銀隊的高橋禮，10月舉行的新人選秀則選進了以一指西館勇陽為首的3名即戰力投手，投手陣容的貧困不言而喻。

後援 巨人 阪神虎

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