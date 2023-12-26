中職／洪一中執教千勝挑戰卡2年 明年將披雄鷹球衣破關

將在明年中職球季重新開始跳動的數字，除了王柏融的生涯數據外，還有台鋼雄鷹隊總教練洪一中的執教勝場，目前累積991勝，將在新軍誕生一項大紀錄，成為史上第一位千勝教頭。

洪一中過去在Lamigo桃猿隊（含La New熊隊）累積884勝，原本預期將在富邦悍將隊達陣千勝里程碑，但前兩季合計打下107勝，2021年球季後就在合約未走完的情況下轉任顧問，卡關991勝。

洪一中與悍將的3年合約到期後，今年轉戰雄鷹執教，率領這支年輕球隊打下二軍總冠軍、冬季聯盟冠軍，今年團隊經歷145場比賽磨練，即將在明年球季升上一軍打怪。

洪總的生涯執教勝場也將在明年開始重新啟動，目前距離千勝M9，達陣千勝只是時間早晚的問題，也將會是這支新軍隊史上誕生的第一項大紀錄，洪總將著雄鷹戰袍寫下史上第一人的史頁。

其餘5隊總教練以味全龍隊葉君璋的338勝居次，包括在龍隊169勝、悍將（含義大犀牛）169勝，接著是統一獅隊林岳平的228勝。悍將、中信兄弟隊尚未正式公布明年教練團，目前教頭丘昌榮、彭政閔分別是生涯161、47勝，樂天桃猿隊新教頭古久保健二還未以總教練之姿展開新球季，但曾在曾豪駒確診期間代理2場，取得1勝1敗。

中職6隊教頭生涯勝場