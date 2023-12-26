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中職／「紀錄製造機」再啟動 王柏融超驚愕打擊率進榜等後年

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊王柏融。本報資料照片
台鋼雄鷹隊王柏融。本報資料照片

「大王」王柏融回歸中職戰場，新球季披上台鋼雄鷹隊戰袍出賽，昔日的「紀錄製造機」也將再次啟動，眼前的第一道門檻是最速600安，王柏融將挑戰的是胡金龍立下的標竿，生涯百轟也在單季射程內。

王柏融在中職共待了3季加1個多月，合計378場出賽，累積1723打席、1484打數，敲出573支安打、86轟，接著就在2018年球季結束後行使旅外權利，遠征日職火腿隊打拚5季。

明年回到台灣打球，王柏融在中職累積的數據再次啟動，第一個將達到的里程碑會是600安，而目前最速紀錄保持者為胡金龍，2017年4月2日達陣時共用408場、1803打席、1660打數，其中以打席要破最速紀錄的難度最高，但以王柏融過往在中職兩季4成打擊率的身手也非不可能的任務。

王柏融距離百轟也在單季射程，有望在明年補足差距的14轟，加入目前共有24人的「百轟俱樂部」；中職近2季無人完成生涯百轟，前一人已是2021年11月20日陳子豪。

中職生涯打擊榜以2000打數為門檻，排名前二的選手都在統一獅隊，分別是胡金龍3成45、陳傑憲3成44，第3則是樂天桃猿隊林立的3成37，而王柏融還差516打數達到門檻，預計要到2025年季初才會進榜，目前打擊率維持在超驚愕的3成86。

王柏融 中職 胡金龍

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