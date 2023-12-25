諸羅山盃／華興首度晉級64強 陳德菖最快可投110公里

諸羅山盃少棒賽高年級組台北市華興國小今天與台中市軍功國小交手，華興靠著3任投手聯手無責失分以5比2搶勝，首度晉級諸羅山盃64強；中繼投手陳德菖可投到110公里、潛力被看好。

曾是台灣三級棒球名校的華興中學棒球隊，先後在2003年解散青少棒隊，2007年再解散青棒隊，讓華興棒球強權年代走入歷史；2016年在家長的支持與期待下組成華興中學少棒隊、屬於社團性質，今年在諸羅山盃高、低年級組各報名1隊，今天雙雙贏球，都拿下晉級門票。

第26屆諸羅山國際軟式少年棒球邀請賽22日起在嘉義開打，台北市華興小學今天與台中市軍功國小交手，華興1局上就在開路先鋒洪何霖安打帶領下先馳得點，2局上2人出局後，軍功投手出現保送、暴投，加上失誤，華興再添2分。

3局上華興再下一城，而軍功則在3局下以2安打1失誤追回2分，華興6局上追加保險分、順利搶下比賽勝利。

華興今天動用3任投手，先發投手蔡力喆投4局被敲出4安打、失掉2分非責失分，陳德菖中繼投1.2局無安打無失分，黃誠隆收尾投0.1局無失分、替球隊守住勝利；陳德菖不僅登板好投，打擊扛第2棒也敲出1支二壘長打，表現獲得總教練白昆弘肯定。

白昆弘稱讚陳德菖是球隊的靈魂人物，無論球技、品行、心理素質都很好，因此擔任隊長，曾在學校練習時被測到投球最快球速110公里。

陳德菖自評今天投打表現都不錯，但可以更好，以前喜歡打擊，現在喜歡守備（三壘），可以守得好的話很帥，今天做得好的地方是有做好準備，大家前3局比較緊張，後來才慢慢打開。

目前小六的陳德菖自2、3歲就跟著爸爸開始玩球，幼稚園大班後認真投入打棒球，他支持中職樂天桃猿隊和日職福岡軟銀鷹隊，將軟銀球員周東佑京當成偶像，「他腳程快，又是左打，很仰慕他。」