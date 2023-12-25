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爆米花聯盟／高育瑋個人第3轟出爐 合庫預賽維持不敗

中央社／ 台北25日電
合庫保持不敗之身。(資料照) 合庫棒球隊粉絲團
合庫保持不敗之身。(資料照) 合庫棒球隊粉絲團

爆米花棒球聯盟合作金庫棒球隊陣中亞錦賽國手高育瑋維持好手感，賽會個人第3轟出爐，陳智輝、張文賢也開轟，合庫團隊3轟以17比2擊敗列特博生技、維持不敗。

2023年爆米花棒球聯盟預賽衛冕軍合作金庫棒球隊今天賽前預賽3戰全勝，今天在嘉南藥理大學棒球場與列特博生技棒球隊交手、打線爆發。

列特博生技1局上先馳得點，合庫1局下靠著失誤、盜壘、李亦崴安打、高育瑋3分砲超前比數，再靠著失誤、盜壘、吳松勳二壘打添分取得4比1領先。

列特博生技2局上追回1分，合庫2局下攻勢再起，陳孝允二壘打先送回1分，陳致語、李亦崴接連安打添分，再靠著滾地球、馬文修安打追加分數、取得8比2領先。

合庫1到6局、局局有得分攻勢，4局下陳智輝也敲出2分砲，5局下陳致語敲出三壘打，張文賢代打開轟、2分砲替球隊多添保險分。

合庫今天團隊敲出17支安打，高育瑋開轟、貢獻3分打點，陳致語單場4安、1打點，今年連續入選亞運、亞錦代表隊的李亦崴也有好手感，單場2安貢獻2分打點。

合庫今天先發投手吳昇峰投5局失掉1分責失分，好投壓制率隊搶勝、拿下勝投；合庫拿下預賽4連勝、維持不敗，列特博生技吞下4連敗、勝場還沒開張。

棒球 吳昇峰

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