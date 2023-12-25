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中職／桃猿遠征日本宮崎與2隊春訓交流賽 啦啦隊也會去

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊宣布明年春訓交流賽計畫，首度獲邀到日本宮崎，將在2月24日與福岡軟銀鷹、2月25日和歐力士猛牛進行交流賽。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊宣布明年春訓交流賽計畫，首度獲邀到日本宮崎，將在2月24日與福岡軟銀鷹、2月25日和歐力士猛牛進行交流賽。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布明年春訓交流賽計畫，首度獲邀到日本宮崎，將在2月24日與福岡軟銀鷹、2月25日和歐力士猛牛進行交流賽，雙方皆預計派出一軍陣容出賽。

面對來勢洶洶的對手，猿隊選手將從1月24日展開的春訓積極調整，屆時將和軟銀、歐力士進行一場男子漢的對決。總教練古久保健二表示，很感謝球團積極安排與國外職棒球隊交流，讓球員可以獲得更多經驗，也期許球員們不只要贏得比賽，同時要在比賽中有所收穫。

此次交戰的兩支球隊，皆以宮崎為春訓基地，2月24日猿隊和軟銀鷹在宮崎Ivy Stadium進行「宮崎‧台灣Friendship Series」，當天除了球員們球場上的交流，兩隊預計都將派出啦啦隊為賽事應援，給球迷們帶來不一樣的看球體驗；2月25日球隊前往宮崎SOKKEN Stadium與歐力士猛牛進行「強化交流賽」。

軟銀、歐力士皆為近年日本職棒常勝軍，軟銀在2017到2020年完成日本一四連霸紀錄，歐力士則是在2021到2023年連續奪下太平洋聯盟冠軍，並在2022年贏得日本一殊榮。

此次交流賽猿隊也與易飛網ezfly合作，讓球迷有機會一同前往宮崎為猿隊應援，相關銷售資訊預計於27日公布。

樂天女孩也將隨隊出征交流賽。圖／取自Rakuten Girls粉絲團
樂天女孩也將隨隊出征交流賽。圖／取自Rakuten Girls粉絲團

歐力士猛牛 軟銀 樂天桃猿

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