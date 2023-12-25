穀保OB／陳冠宇復刻經典 王柏融趕回參與

穀保家商青棒隊OB賽因疫情停辦3年，校友敲破碗的賽事今年復辦，昨天藍、白隊陣容眾星雲集，陳冠宇重拾球棒扛起第四棒，巧合復刻當年「邊哭邊打」經典畫面，王柏融改機票也要參加，大讚陳冠宇「有第四棒實力」。

1995年成立的穀保家商棒球隊孕育出不少職棒好手，統一獅隊首席教練高志綱就是校友，OB賽停辦期間，會長林智平一直被校友「追殺」，如今終於能夠再次與大家重聚，更在台北市長蔣萬安面前許願，希望未來OB賽能挺進大巨蛋。

由於任期進入倒數，林智平物色下屆會長人選，想要推薦王柏融接棒，王柏融則回應：「我還太菜啦，前面那麼多學長，輪不到我。」

王柏融本來有排進OB藍隊先發第四棒，昨還在日本處理離隊後續事宜，但為了OB賽改機票提前返台，一下飛機就感冒，加上近期沒出賽，但在看台上為球迷簽名時感受到熱情，回到自己國家，應援語言很熟悉。

穀保OB賽昨舉行，陳冠宇安打後故意做出拭淚的動作。記者葉信菉／攝影

白隊第四棒是樂天桃猿隊左投陳冠宇，名單公布時球迷就想起他在2008年高中棒球聯賽邊哭邊打安打，結果昨首打席陳冠宇就從潘文輝手中敲出左外野斷棒安打，敲回全隊第1分，他還故意做出用袖子拭淚的動作。

雖然潘文輝昨天沒有祭出150公里「火球」，但是陳冠宇已經印象深刻，「感覺腳才踏出去，球就進來了。」