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青少棒／鶴聲翁梓傑關門解危 香港女生古凱琳開心打球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
香港隊先發投手古凱琳。圖／大會提供
香港隊先發投手古凱琳。圖／大會提供

2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽今天展開預賽，屏東縣鶴聲國中擺脫對戰2連敗陰霾，和台北市長安國中4：4握手言和。

鶴聲開局先搶兩分，長安一路緊咬，5局下追平比數，鶴聲在1出局一、三壘有人時，翁梓傑緊急登板，連續製造兩個內野飛球化解危機，保住和局跟1分積分，興奮振臂高呼。

「原本以為要贏了，沒想到最後會上去投。」翁梓傑幫助中繼投手方品嚴、石伯宇安全下莊，兩人賽後都向他致謝。

今年經典賽國手、鶴聲校友鄭宗哲效力海盜隊小聯盟，日前返校獲頒榮譽傑出校友獎，也跟棒球隊學弟見面；翁梓傑表示，見到學長相當開心，他鼓勵全隊加油、用力揮棒。也祝福學長早日上大聯盟。

香港隊由U15代表隊出征，總教練陳柏丞打過興農牛、義大犀牛隊，月初亞洲錦標賽也是香港教練團成員，今天雖以0：19不敵新北市二重國中，先發投手古凱琳獲得不少掌聲。

陳柏丞說：「在那邊待了一陣子，相信香港有發展空間，我也建議他們重視基層，不要讓成棒代表隊實力落差太大，現在U12、15都有起色，是好的開始。」

由於香港學生球隊為俱樂部形式，陣中有兩位女子選手，包括隊長古凱琳、外野手李天悅，在青少棒相當罕見。

古凱琳是陳柏丞眼中的璞玉，5歲跟著姊姊打棒球，笑說：「但她只打兩年就不打了，反而是我一路待到現在，好像是被她拋棄一樣。」

古凱琳表示，主要擔任投手，但把球打出去很有成就感，希望可以一直打下去。

香港隊賽後與二重國中合影留念，是以球會友的國際交流。圖／大會提供
香港隊賽後與二重國中合影留念，是以球會友的國際交流。圖／大會提供
翁梓傑（右）緊急登板，幫助鶴聲和局收場。圖／大會提供
翁梓傑（右）緊急登板，幫助鶴聲和局收場。圖／大會提供

棒球 鄭宗哲 海盜

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