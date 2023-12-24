中職／沒練就飆122公里…高志綱登板：控不到內外角啦

昨天還在明星公益棒球賽登板投球，統一獅隊首席教練高志綱今天又來到三重棒球場，參加穀保家商棒球隊OB賽，投了1.2局的他直喊全身痠痛，自己要投1休4，4是指4個月。

穀保家商第4次舉辦OB賽，前3屆都是時任OB會長高志綱籌備，然而卸任後就遇到疫情中斷，到今年復辦，高志綱表示，OB賽主要是聯絡感情，大家好玩就好。

中華職棒聯盟昨天與Sun star明星隊在斗六棒球場舉行經典明星公益棒球賽，由中職以9：7拿下勝利，高志綱生涯首次在有轉播的比賽中登板投球，飆出122公里的球速令人驚艷。

高志綱聽到球速後笑說：「那手痠的有值得。」自己完全沒有為了比賽練習投球，之前也較少幫球隊餵球，「上去就靠本能去投，看動作就知道沒練過吧？」

也因沒練過，高志綱站上投手丘後很擔心自己找不到好球帶，「平常當捕手，會覺得好球帶很大，可以配外角、內角，但真的站上去看，好球帶怎麼那麼小？沒什麼內角、外角，投得到好球帶就好了。」