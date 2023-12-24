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穀保OB／王彥程赴美訓練收穫多 卻有一件遺憾
穀保家商今天舉辦校友OB賽，樂天金鷲隊旅日左投王彥程原本要登板先發，但因剛結束美國自主訓練，改換潘文輝先發，這一趟旅行讓他收穫頗豐，明年繼續朝升上支配下為目標。
王彥程今年休賽季自美國自主訓練，過去聽說西雅圖「Driveline Baseball」這個訓練機構，這次獲得宋家豪邀約，決定一起去體驗不同訓練方式，「當地有滿多科學數據，是亞洲看不到的，也很多訓練是第一次接觸。」
王彥程預計明年1月底回到日本報到，訓練中心的人員也根據他的春訓、開季時間，規劃不同課表，更在訓練過程中發現自己需要加強的地方，只不過弱點是什麼？他笑說：「這就不方便說。」
明年能夠獲得續約繼續待在樂天金鷲隊，王彥程很高興也很珍惜，明年目標一樣是成為支配下選手，自己要好好把握機會。
這趟到美國，王彥程有一項遺憾，就是沒辦法去看美式足球NFL賽事，買不到西雅圖海鷹隊門票的他，只能買件紀念衣服回來。
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