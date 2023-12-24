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穀保OB／王柏融改機票也要參加 接會長自認還太菜

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
穀保家商今天舉辦第4屆校友OB賽，台鋼雄鷹「大王」王柏融出席。記者葉信菉／攝影
穀保家商今天舉辦第4屆校友OB賽，台鋼雄鷹「大王」王柏融出席。記者葉信菉／攝影

穀保家商今天舉辦第4屆校友OB賽，現任會長林智平喊話要王柏融接棒，王柏融笑說：「我還太菜啦，前面那麼多學長，輪不到我。」

前3屆穀保OB賽，王柏融只要有空都會參與，今年更是因日前回到日本處理離隊後續，特別改機票到昨天趕回台灣，就是不要錯過這個年度盛會，王柏融說：「大家難得聚在一起，再忙也要抽空回來，看看老師、教練。」

王柏融原本排在藍隊先發第四棒、指定打擊，但因近期較少實戰練習擔心受傷，只有賽前唱名上場向觀眾打招呼，王柏融更透露，因為剛從日本回來，身體還有些感冒，而白隊推出陳冠宇扛第四棒，王柏融笑說：「他有這個實力。」

王柏融也參與穀保OB賽的球迷簽名會，排隊找他簽名的人大排長龍，王柏融對台灣球迷熱情很有感，「一定是落差很大，語言之間也比較了解。」

穀保家商今天舉辦第4屆校友OB賽，台鋼雄鷹「大王」王柏融出席。記者葉信菉／攝影
穀保家商今天舉辦第4屆校友OB賽，台鋼雄鷹「大王」王柏融出席。記者葉信菉／攝影

王柏融 穀保家商 陳冠宇

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