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穀保OB／林智平喊話想進大巨蛋 下屆要給王柏融接

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
穀保家商青棒隊今天舉辦第4屆校友OB賽，會長林智平（右）與球迷合影。記者蘇志畬／攝影
穀保家商青棒隊今天舉辦第4屆校友OB賽，會長林智平（右）與球迷合影。記者蘇志畬／攝影

穀保家商青棒隊今天舉辦第4屆校友OB賽，上一次已是2019年，因疫情中斷兩年期間，OB會長林智平一直被校友「追殺」，如今終於復辦，他的任期還有一年就結束，想推薦王柏融接任下一棒。

1995年成立的穀保家商棒球隊是近年青棒強權，也培育出不少職棒好手，現任統一獅隊首席教練高志綱就是校友，林智平表示，透過OB賽能夠讓校友聯繫感情，中間斷了3年確實有點久。

「職棒有比賽的時候，校友就會一直問。」林智平透露，無論自家球員或是客隊，遇到他就問「什麼時候舉辦」，雖然被問到煩，但他說：「這也代表大家很在意OB賽，這是好事。」

由於任期進入倒數，林智平已經開始物色下屆會長人選，想要推薦王柏融接任，「今天會跟他明示、暗示一下。」王柏融今天被排在OB賽藍隊第4棒，但因近期處理返台加盟台鋼雄鷹隊事項，久未正式訓練，今天預計不會上場打擊。

昨天平鎮、今天穀保家商OB賽，都吸引不少球迷關注，甚至有人敲碗想看兩校OB對決，林智平認為，如果成真場面應該會很熱鬧，今天更在台北市長蔣萬安面前喊話，「希望未來穀保家商OB賽可以在台北大巨蛋舉行！」蔣萬安比讚回應。

穀保家商 林智平 王柏融

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