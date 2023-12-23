棒球／張育成公益募破265萬 經典開轟棒、落淚衣最難忘

台灣旅美好手張育成今天舉行「張育成實戰球具公益拍賣會」，6支紅襪隊開轟球棒、2支世界棒球經典賽開轟球棒，一共16樣球具，最終以募得265萬4500元，將扣除必要成本後全數捐給6個公益團體，在耶誕季節注入暖流。

在今天的直播拍賣活動中，張育成表示，自己在國外打球不是練球、比賽就是休息，家人與信仰是支撐自己最大的後盾，很多時候都是看著家人的照片與視訊撐過來的，也分享每項實戰球具背後的故事。

張育成表示，這些球具自己也很捨不得，但是一想到這些球具拍賣出去都是幫助到需要幫助的人，就覺得非常的值得與開心，自己從小也接受過很多的幫助，希望能夠幫助更多想追夢的孩子，完成他們的目標與夢想。

拍賣時「經典時刻」最難忘，張育成在今年經典賽對荷蘭隊敲出滿貫砲的球棒，以69萬元結標，創下本次拍賣最高價紀錄，另外對義大利敲出追平轟球棒的以30萬元結標。

另外經典賽白色主場球衣，深受球迷喜愛也是詢問度最高的實戰球衣，以23萬3千元標出，接著藍色客場球衣，張育成當時就是穿著這件球衣在對戰古巴，最後因得知淘汰後落淚，他強調會永遠記得這段跟中華隊拚鬥的歷程，而永齡基金會此時出手以30萬元得標。

拍賣所得扣除必要成本後將全數捐贈給家扶基金會、沐風關懷協會、臺東縣泰源國民中學、臺東縣泰源國民小學、臺中徳芙蘭國小，以及社團法人中華小兔子新生命協會，張育成直呼「謝謝大家、愛大家」，有了大家的愛心讓這個冬天一點都不冷。

在經典賽實戰球衣拍賣前，張育成也親自在線上回答球迷的提問，像是如何選適合自己的球棒？張育成表示，個人使用Victus Sports的廠牌，自己也親自前往球棒工廠，試到自己最順手的球棒才是最要的事。

另外張育成也分享自己非常喜歡小孩，平常跟小孩就是瘋狂地玩，甚至老婆還透露張育成就是孩子們的玩具，張育成反問老婆是否要生第三胎？引發現場一陣笑聲。

張育成表示，兒子有遺傳到自己的運動天份，沒有特別教他打棒球，在經典賽時兒子就主動拿起加油棒打擊，還笑稱兒子是左打哦。

張育成在拍賣活動結束後表示，這些球具是他棒球生涯的一部分，今天這場公益拍賣不僅是球具的交流，更是球迷與他攜手為社會弱勢盡一份心力的暖心時刻，也希望明年能夠繼續與球迷一起回饋社會、延續公益拍賣的傳統。

至於有球迷詢問搖頭公仔何時販售，張育成表示，公仔已邁入最後監修中，因為想要做出最完美的公仔呈現給大家，請大家敬請期待之外，更洩漏限量500隻。

2023 張育成實戰球具公益拍賣會名單： 波士頓紅襪 實戰頭盔 55,000元 波士頓紅襪 實戰球衣（藍色）80,000元 波士頓紅襪 實戰球衣（黃色）100,500元 波士頓紅襪 第1支全壘打球棒4/15 vs 天使逆轉兩分砲 162,000元 波士頓紅襪 第2支全壘打球棒4/20 vs 雙城兩分砲 142,000元 波士頓紅襪 第3支全壘打球棒4/22 vs 釀酒人兩分砲 126,000元 波士頓紅襪 第4支全壘打球棒7/14 vs 小熊陽春砲 118,000元 波士頓紅襪 第5支全壘打球棒7/22 vs 大都會追平陽春砲 110,000元 波士頓紅襪 第6支全壘打球棒8/4 vs 藍鳥陽春砲 117,000元 2023世界棒球經典賽的最佳陣容一壘手球員卡 52,000元 2023世界棒球經典賽 客製化釘鞋（白色） 31,000元 2023世界棒球經典賽 客製化釘鞋（藍色） 38,000元 2023世界棒球經典賽 實戰球衣（白色） 233,000元 2023世界棒球經典賽 實戰球衣（藍色） 300,000元 2023世界棒球經典賽 台灣v.s.義大利 追平兩分砲球棒 300,000元 2023世界棒球經典賽 台灣v.s.荷蘭 滿貫砲球棒 690,000元

台灣旅美好手張育成今天舉行「張育成實戰球具公益拍賣會」，最終以募得265萬4500元。圖／金斯頓運動行銷提供