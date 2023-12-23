快訊

工鬥批3總統候選人當中「他最傲慢」 突拋擲煙霧彈場面一度緊張

高雄掃街獲資深綠營相挺…被問再度拔樁成功？侯友宜這樣說

PLG／雙北大戰火爆對決 林書豪9顆三分彈狂飆44分逆轉富邦勇士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北U18／蕭齊手指破皮奪勝獲MVP 挑戰旅外求精進

中央社／ 新北23日電
2023新北國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊冠軍戰先發投手蕭齊（中）投到手指破皮退場，3.1局無失分率隊完成6連霸，也獲頒大會MVP、投手獎。中央社
2023新北國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊冠軍戰先發投手蕭齊（中）投到手指破皮退場，3.1局無失分率隊完成6連霸，也獲頒大會MVP、投手獎。中央社

新北U18棒球賽新北藍隊先發投手蕭齊投到手指破皮退場，3.1局無失分率隊完成6連霸，獲頒大會MVP、投手獎；挑戰旅外目標直言不滿足現況要更精進，也謙虛表示MVP是隊友一起努力的成果。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽今天冠軍戰由地主新北藍隊與台南市隊交手，新北藍隊派出身高197公分的投手蕭齊先發，3局上對台南市隊打者蔡承晉打席，有顆比較偏差的壞球，球從打者身後進壘，一度造成兩隊教練團有言語上較激烈的溝通，4局上1人出局後退場。

蕭齊表示，從2局開始右手中指的皮就有點裂掉，3局上對蔡承晉的那一球不是故意，是剛好扣到手指破皮的地方、動作整個開掉，對於場上的小衝突沒有放在心上，直言難免有誤會，4局上原本想要繼續投，但手指太痛了，只能全部投變化球，投完1個人次後也有跟教練團反應，相信後面投手戰力還是很好、交給隊友完成比賽。

此次新北U18賽後，蕭齊曾在預賽飆出生涯最速152公里，但他表示今天身體上比較疲勞，教練團也有提醒重點不是速度，想辦法抓出局數，這次比賽最滿意的地方是想要做的課題都有做到，在身體疲勞時還有辦法面對比賽。

蕭齊具有身材和球速優勢，旅外一直是設定的目標，他自評身體和技術方面都還可以再提升，希望讓身體更強壯、不要這麼容易疲勞，球種、控球可以再更精準，挑戰職業會對到更高層級的打者，不能滿足於現況，希望每一種球路都可以練成拿手球路。

新北藍隊以10比0、5局擊敗台南市隊奪冠，蕭齊拿下賽會MVP和投手獎，他表示MVP不是一個人的功勞，也謝謝捕手李安家引導，謝謝隊友從高一到高三陪著他成長，幫他守住每一顆球，「這個MVP是屬於大家的」。

棒球 球速

延伸閱讀

新北U18／蔡承恩認真態度當回饋 季軍戰攻守俱佳

新北U18／陽宇先發好投 台東擊敗雲林奪季軍

新北U18／堡保爭冠！台南首闖決賽 球員獲咖啡賞

新北U18／台南晉冠軍戰 妙喻安平古堡三重穀保爭冠

相關新聞

中職／賴鴻誠看台鋼報價有誠意 透露猿隊不給談判空間

左投賴鴻誠今年球季後被樂天桃猿隊放在60人名單外，目前唯一可接觸的台鋼雄鷹隊提出的合約讓他感受到誠意，也希望雙方能夠達成...

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

在亞錦賽大放光芒、被韓媒封為「怪物投手」的徐若熙，今天看到曹佑寧瞬間變成小粉絲，只敢偷偷拍照，兩位巨星在平鎮高中校友OB...

平鎮OB／首屆會長林立要交棒 回憶練習苦：外野一片白

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，首屆會長林立透露，未來計畫5年舉辦一次，下一屆就要交棒給成晉，重返平鎮棒...

平鎮OB／回到夢想起點 古林睿煬投第1球感受到歷史之重

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，由單數年、雙數年畢業生分為兩隊，名單堪稱職棒明星隊等級，古林睿煬和徐若熙...

平鎮OB／平鎮黃金二游再合體 林靖凱、江坤宇場上自拍

平鎮高中棒球隊今天舉辦OB賽，昔日平鎮「黃金二游」林靖凱、江坤宇再度合體，2人還在場上守備時拿手機自拍留念，江坤宇說，他...

新北U18／台南市奪亞軍 教頭勉：心目中已是冠軍

新北U18棒球賽台南市隊冠軍戰不敵新北藍隊，以0比10、5局吞敗，但拿下亞軍已是隊史最佳，總教練田家銘直言雖然有點難過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。