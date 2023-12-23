新北U18／蕭齊手指破皮奪勝獲MVP 挑戰旅外求精進

新北U18棒球賽新北藍隊先發投手蕭齊投到手指破皮退場，3.1局無失分率隊完成6連霸，獲頒大會MVP、投手獎；挑戰旅外目標直言不滿足現況要更精進，也謙虛表示MVP是隊友一起努力的成果。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽今天冠軍戰由地主新北藍隊與台南市隊交手，新北藍隊派出身高197公分的投手蕭齊先發，3局上對台南市隊打者蔡承晉打席，有顆比較偏差的壞球，球從打者身後進壘，一度造成兩隊教練團有言語上較激烈的溝通，4局上1人出局後退場。

蕭齊表示，從2局開始右手中指的皮就有點裂掉，3局上對蔡承晉的那一球不是故意，是剛好扣到手指破皮的地方、動作整個開掉，對於場上的小衝突沒有放在心上，直言難免有誤會，4局上原本想要繼續投，但手指太痛了，只能全部投變化球，投完1個人次後也有跟教練團反應，相信後面投手戰力還是很好、交給隊友完成比賽。

此次新北U18賽後，蕭齊曾在預賽飆出生涯最速152公里，但他表示今天身體上比較疲勞，教練團也有提醒重點不是速度，想辦法抓出局數，這次比賽最滿意的地方是想要做的課題都有做到，在身體疲勞時還有辦法面對比賽。

蕭齊具有身材和球速優勢，旅外一直是設定的目標，他自評身體和技術方面都還可以再提升，希望讓身體更強壯、不要這麼容易疲勞，球種、控球可以再更精準，挑戰職業會對到更高層級的打者，不能滿足於現況，希望每一種球路都可以練成拿手球路。

新北藍隊以10比0、5局擊敗台南市隊奪冠，蕭齊拿下賽會MVP和投手獎，他表示MVP不是一個人的功勞，也謝謝捕手李安家引導，謝謝隊友從高一到高三陪著他成長，幫他守住每一顆球，「這個MVP是屬於大家的」。