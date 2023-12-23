快訊

你也是嗎？iPhone設4鬧鐘都不響！千人苦主現身陷「鬧鐘瘟疫」災情 可能有3原因

酸她們「根本總統保母」！名醫看完政見會舉4字讚：趙少康大勝

平鎮OB／首屆會長林立要交棒 回憶練習苦：外野一片白

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，首屆會長林立有滿滿回憶。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，首屆會長林立有滿滿回憶。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，首屆會長林立透露，未來計畫5年舉辦一次，下一屆就要交棒給成晉，重返平鎮棒球場勾起林立不少回憶，尤其是記憶中外野總是「一片白色」，被打擊練習敲出的球給鋪滿。

平鎮青棒以地獄級訓練著稱，今天所有校友被問到印象最深的地方，答案清一色是「訓練很嚴格」，林立就指了指自己背後一籃一籃的球說，「這裡還不是全部，以前我們是用藍色球籃裝，每次打擊練習，就是一直打，打到球沒有為止。」

如今平鎮輸出不少職棒好手，今年約有200位校友回娘家，OB賽兩隊打線堪稱明星賽等級，作為首屆OB會長，林立表示，自己沒有特別做什麼，主要由教練籌備，「同屆的同學會有人主動跳出來，問有誰要參加。」

看到平鎮球場設施變得更完整，還多了室內打擊場等設施，林立很有感，「之前打球都要曬太陽，訓練量很大，教練很嚴格，但嚴格也好，沒有教練就沒有現在的我們。」

成晉將接下第2任校友會會長的任務，他很開心看到今天有許多校友共襄盛舉，也希望能延續這樣的力量，讓OB賽繼續辦下去，而現在球隊多了夜間照明、重量訓練室等，就連母隊樂天桃猿隊也曾來此借場地，「現在不用怕下雨，學校真的投入很多資源，對球員很照顧。」

平鎮高中 林立 成晉

延伸閱讀

平鎮OB／慶20周年 大學長賴鴻誠謝學弟：讓平鎮被看到

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

謝立功要黃珊珊立KPI 柯文哲：黃常變成被抱怨的對象

傳國民黨激戰區鬆綁「禁柯令」柯文哲目前還沒有被邀

相關新聞

中職／賴鴻誠看台鋼報價有誠意 透露猿隊不給談判空間

左投賴鴻誠今年球季後被樂天桃猿隊放在60人名單外，目前唯一可接觸的台鋼雄鷹隊提出的合約讓他感受到誠意，也希望雙方能夠達成...

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

在亞錦賽大放光芒、被韓媒封為「怪物投手」的徐若熙，今天看到曹佑寧瞬間變成小粉絲，只敢偷偷拍照，兩位巨星在平鎮高中校友OB...

平鎮OB／首屆會長林立要交棒 回憶練習苦：外野一片白

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，首屆會長林立透露，未來計畫5年舉辦一次，下一屆就要交棒給成晉，重返平鎮棒...

平鎮OB／回到夢想起點 古林睿煬投第1球感受到歷史之重

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，由單數年、雙數年畢業生分為兩隊，名單堪稱職棒明星隊等級，古林睿煬和徐若熙...

平鎮OB／慶20周年 大學長賴鴻誠謝學弟：讓平鎮被看到

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽，號召約200位校友到場其中不少是職棒明星級球員，賴鴻誠以第一屆校友身分出...

新北U18／蔡承恩認真態度當回饋 季軍戰攻守俱佳

新北U18棒球賽季軍戰台東縣隊蔡承恩2安1打點，場上展現拚勁讓人印象深刻，助隊以4比1奪下季軍；在教練眼中蔡承恩十分認真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。