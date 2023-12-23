平鎮OB／首屆會長林立要交棒 回憶練習苦：外野一片白

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，首屆會長林立透露，未來計畫5年舉辦一次，下一屆就要交棒給成晉，重返平鎮棒球場勾起林立不少回憶，尤其是記憶中外野總是「一片白色」，被打擊練習敲出的球給鋪滿。

平鎮青棒以地獄級訓練著稱，今天所有校友被問到印象最深的地方，答案清一色是「訓練很嚴格」，林立就指了指自己背後一籃一籃的球說，「這裡還不是全部，以前我們是用藍色球籃裝，每次打擊練習，就是一直打，打到球沒有為止。」

如今平鎮輸出不少職棒好手，今年約有200位校友回娘家，OB賽兩隊打線堪稱明星賽等級，作為首屆OB會長，林立表示，自己沒有特別做什麼，主要由教練籌備，「同屆的同學會有人主動跳出來，問有誰要參加。」

看到平鎮球場設施變得更完整，還多了室內打擊場等設施，林立很有感，「之前打球都要曬太陽，訓練量很大，教練很嚴格，但嚴格也好，沒有教練就沒有現在的我們。」

成晉將接下第2任校友會會長的任務，他很開心看到今天有許多校友共襄盛舉，也希望能延續這樣的力量，讓OB賽繼續辦下去，而現在球隊多了夜間照明、重量訓練室等，就連母隊樂天桃猿隊也曾來此借場地，「現在不用怕下雨，學校真的投入很多資源，對球員很照顧。」