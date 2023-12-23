中職／賴鴻誠看台鋼報價有誠意 透露猿隊不給談判空間

左投賴鴻誠今年球季後被樂天桃猿隊放在60人名單外，目前唯一可接觸的台鋼雄鷹隊提出的合約讓他感受到誠意，也希望雙方能夠達成共識，也透露在名單公布前樂天曾詢問過明年薪水，「但是沒有談判空間。」

賴鴻誠今年成績不錯，39場後援拿下18次中繼成功，30.1局投出15次三振，沒有被敲全壘打，防禦率僅1.78，不過最終被放在60人名單外。

賴鴻誠今天參加平鎮高中校友OB賽時接受媒體採訪，他表示，猿隊在60人名單出爐前，有詢問過明年價碼，「但是沒有談判空間，只有願不願意接受，最後我是沒有接受，也跟公司說，要做什麼決策是公司的決定。」最後接到領隊川田喜則電話，被通知放在名單外。

台鋼雄鷹因新球隊保護條款，年底前可以優先與60人名單外球員議約，賴鴻誠是鎖定對象之一，賴鴻誠今天也證實雙方有接觸，並收到複數年、單一年不同合約，「雖然目前只有他們可以接觸，但也展現了最大誠意，滿感謝台鋼開出滿OK的數字，希望盡快有共識。」

以賴鴻誠身手，台鋼外也會有球隊感興趣，賴鴻誠則說，重點是看自己能夠對哪一隊提供幫助，也能從球隊方感受到安定，「不會說錢多就去哪一隊，而是球隊展現出最大誠意，我會更相信這支球隊。」