台北城市盃青少棒23日開打 4國32支球隊競技

台北城市盃青少棒在疫情後今年再度邀請國外球隊來台參賽，總計4國、32支青少棒賽23日至27日競技，2019年冠軍隊日本名古屋實力堅強，上屆冠軍台中市中山國中則要挑戰連霸。

台北城市盃青少年棒球邀請賽自2005年開辦，從初期的12隊擴大至現在32隊規模，也有許多職棒球星曾參加過，如2006年的「雙冠王」高雄橋頭國中許基宏（現效力中職中信兄弟）、2008年的打點王台北市大理國中梁家榮（現效力樂天桃猿）、全壘打王高雄忠孝國中林子偉（現效力桃猿），如今都成為一方好手。

2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，復辦後也先停邀外國球隊，今年台北城市盃青少年棒球邀請賽迎來睽違多時的「國際賽」，重回4國、32隊規模，今天在天母棒球場進行開幕典禮。

上屆賽事由台中市中山國中奪冠，今年將面對日本、韓國等勁敵挑戰，2019年冠軍隊日本名古屋仍是奪冠熱門，總教練半田安利重新踏上寶島台灣仍記憶猶新，「那時候的情況我記得很清楚，一下子4年過去了，很高興能再來台灣」。

名古屋隊為當地東海連盟選拔出的球隊，上次奪冠陣容早已各奔東西，不過半田安利對子弟兵很有信心，「我覺得我們這次實力不錯，希望我們可以連勝到最後！」

這屆外隊包括豐田、名古屋、福岡、大阪、宮崎、和歌山（以上日本），京畿道、永登浦、麻浦（以上韓國），與中國香港U15代表隊，香港隊陣中還有女子球員，是青少棒罕見的「嬌點」。

今年開幕典禮也有小插曲，由於班機延誤，宮崎隊遲了1個多小時才抵達天母棒球場，不斷向大會道歉，隊長都留大維志說：「真的很緊張，很怕來不及、很抱歉。」宮崎隊隨行的家長將近20人，比球員還多，包括都留的父母也來台，一面旅遊也一面陪伴孩子的棒球夢。