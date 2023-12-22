新北U18／新北藍勝雲林 晉冠軍戰拚6連霸

新北U18棒球賽新北藍隊今天與雲林縣隊交手，新北藍隊劉承佑2安2打點手感佳，張峻瑋登板飆速投1局穩守，新北藍隊以5比1搶勝、晉級冠軍戰，明天力拚完成6連霸。

2023年新北國際城市U18棒球請賽4強今天在新莊棒球場舉行，新北藍隊與雲林縣隊交手，新北藍隊2局下靠著保送、許子謙內野安打，保送、暴投先馳得點。

新北藍隊3局下再起攻勢，靠著劉承佑、李安家接連安打，再靠著對手守備失誤跑回第2分，4局下2人出局後，江宗駿獲得觸身球保送、盜上二壘，再靠著保送、失誤、劉承佑安打，一棒送回2分、拉開領先差距。

新北U18棒球賽新北藍隊22日與雲林縣隊交手，新北藍隊陳睦衡（圖）中繼投2局失掉1分，球隊以5比1搶勝。中央社

新北藍隊5局下再添分數，陳睦衡率先敲出安打，靠著觸擊推進，再靠著失誤、高飛犧牲打跑回第5分；劉承佑今天單場2安2打點、打擊表現最亮眼。

新北藍隊先發投手郭宸安投2局，黃仲翔、陳睦衡依序登板各投2局，陳睦衡失掉1分，張峻瑋登板關門，投1局無失分、飆速152公里，新北藍隊晉級冠軍戰。

新北藍隊今天打帶跑、 盜壘戰術多，團隊跑出4次盜壘成功，總教練鄭志強表示，今天有觀察到對方捕手的傳球速度比較慢、投手的動作也比較大，所以用了比較多的戰術。

鄭志強也提到，今天陳睦衡登板雖然有失分，但沒有太大的落差，陳睦衡也蠻多天沒有登板投球了，今天比賽讓他登板調整一下，準備明天冠軍戰後援出賽。