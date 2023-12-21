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中職／「西殺」江坤宇變對手 陳柏豪加入西苑未挨轟名單

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手陳柏豪就因補償案改穿樂天桃猿隊，他在今天發文感謝中信兄弟球團的照顧。 截圖自陳柏豪粉絲團
投手陳柏豪就因補償案改穿樂天桃猿隊，他在今天發文感謝中信兄弟球團的照顧。 截圖自陳柏豪粉絲團

投手陳柏豪就因補償案改穿樂天桃猿隊，他在今天發文感謝中信兄弟球團的照顧，也感慨才跟陳俊秀當了短短一周隊友就變敵人，西苑高中出身的他，可能更要注意前隊友江坤宇的「西殺」封號。

因陳俊秀以自由球員身分加盟兄弟，原屬球團猿隊在補償方案中選擇了陳柏豪加上部分金錢，陳柏豪今天發文對栽培了自己7年的兄弟球團表達感謝，也感謝董事長辜仲諒、領隊劉志威以及許多學長們的照顧。

「在這7年裡我真的學到了非常多，也參與到很多有趣的事情。」陳柏豪也說：「我會繼續努力、繼續向前，在未來，期待每一次的對決。」有趣的是，陳柏豪生涯首K就是三振陳俊秀，兩人當了短暫隊友，如今又變成敵人。

未來兄弟野手都將成為陳柏豪的敵人，誰能壓制誰要在場上見真章，不過江坤宇專打「西苑」加「西洋」投手的殺手封號，值得陳柏豪多留意。

江坤宇生涯16發全壘打，有9轟棒打西苑高中畢業投手、5轟對戰洋將，其中僅三民高中的曾仁和、穀保家商林子崴非「西」字輩，現役西苑投手僅剩郭俊麟、胡智爲、江承諺、賴智垣、劉家愷、游霆崴還沒被江坤宇轟過。

陳柏豪同樣是西苑高中畢業，兩人過去沒機會對決，但被問到這一題時，陳柏豪也曾說還好自己跟江坤宇同隊，但過去春訓隊內賽都能解決江坤宇，「我有我的方法解決他，但是不能講！」

江坤宇 陳俊秀 樂天桃猿

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