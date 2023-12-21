新北U18／新北藍2投演無安打 陳霆豪畢業後想選秀

新北U18青棒賽新北藍隊今天陳霆豪6局好投、張峻瑋後援，聯手演出無安打，終場以1比0擊退新竹市，晉級4強。高中3年球速、抗壓性都進步的陳霆豪，畢業後將投身中職選秀。

2023新北國際城市U18棒球邀請賽今天進入複賽賽程，新北藍隊先發左投陳霆豪主投6局沒有被敲出安打，投出2次四死球、5次三振，沒有失分，在7局上一壘有人時退場；之後「火球男」張峻瑋登板後援投1局無失分，最快飆出153公里速球，2人聯手演出無安打比賽。

新北藍隊總教練鄭志強賽後表示，本來有想要讓陳霆豪完投，但後面球速慢慢掉下來，才把他換下去。

鄭志強透露，目前高三的陳霆豪有意畢業後投入中職選秀，同時也有許多國外球探在注意。鄭志強指出，陳霆豪從高一到現在進步很多，包括球速及控球能力，高一剛來時球速沒有很快，現在極速已經可到145公里；且以往陳霆豪開局時容易遇到亂流，如今也改善很多。

鄭志強提到，陳霆豪的抗壓性也進步很多，「每個星期心理老師都會來學校，每個星期跟選手聊天，最近老師說他在應對、回話進步很多，是在球場上突破的一個點。」鄭志強指出，期待陳霆豪未來加強2好球後的武器球。

陳霆豪則表示，上高中後自己就以選秀為目標，「現在能力稍微接近了，就試一下。」陳霆豪指出，現在自己在場上更沉穩，比較不會緊張，可以專心對付打者。

今天投6局完全沒被敲出安打，陳霆豪笑說，最後一局上去時隊友有在說，「有注意到，想要挑戰無安打比賽，當下不想被換下來，覺得滿可惜的。」今天穀保學長林昱珉也有到現場看學弟，陳霆豪說：「學長跟我說球速要丟出來，球探看的是球速，控制做好之後再找邊邊角角。」