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日職／吳念庭披中華隊戰袍成返台契機 期待洛杉磯奧運

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭決定回到故鄉台灣打球的決定，關鍵是在今年2度披上中華隊戰袍。 聯合報系資料照
吳念庭決定回到故鄉台灣打球的決定，關鍵是在今年2度披上中華隊戰袍。 聯合報系資料照

旅日台將吳念庭今年季後決定離開西武隊，計畫明年投入中職選秀，決定回到故鄉台灣打球的決定，關鍵是在今年2度披上中華隊戰袍，也期待5年後還有機會參戰洛杉磯奧運，寫下父子檔同為奧運國手的珍貴故事。

吳念庭在12月1日告別日職生涯，退團記者會上一度落淚，對離開西武隊情感上仍有不捨，他在昨日接受日本媒體時事通信社訪問時表示，「要離開還是會寂寞啊。」

15年前到日本發展，吳念庭一路從岡山共生高校、第一工業大學，到2016年被西武隊選中，2021年生涯首度出賽130場也達成規定打席，留下單季10轟、打擊率2成38的成績。

然而今年吳念庭在一軍僅出賽41場，大半時間在二軍度過，吳念庭表示，自己的年齡也到了中生代的階段，今年球季沒辦法穩定在一軍出賽，「在做出決定的時候，能不能出場比賽、穩定有表現，這些也有列入考慮。」

然而除此之外，吳念庭考慮的還有一項重要因素，「有了今年兩次打國際賽的經驗，回到台灣打球的想法更加強烈了。」吳念庭在3月時曾參加在台灣舉辦的世界棒球經典賽A組預賽，首戰巴拿馬隊就開轟，而季中的杭州亞運也幫助中華隊取得銀牌。

只不過在球季中要離開西武，在二軍的吳念庭十分猶豫，一方面想要與父親吳復連同隊，另一方面當時西武準備進入季後賽，最終在西武總經理渡邊久信支持下，吳念庭再次披上中華隊戰袍。

在杭州亞運，吳念庭收穫頗豐，他表示：「在西武跟中華隊，我的角色不同，前者有源田壯亮、外崎修汰、中村剛也、栗山巧，大家一起背負勝敗，而後者自己則背負了很多期待，也希望能夠打出好成果。」在壓力下獲得的經驗，成為吳念庭寶貴財產。

2021年東京奧運舉辦時，吳念庭曾表達參加期望，然而中華隊因疫情關係未能取得晉級資格，接下來要等到2028年的洛杉磯奧運，吳念庭表示：「巴黎奧運沒有棒球比賽，下一次是在棒球發源地舉辦，作為棒球人，這真的令人期待。」

1984年洛杉磯奧運時，棒球項目作為表演賽雖不列入正式成績，但中華隊拿下銅牌，當時吳復連是當家游擊手，如今吳念庭也有機會同樣在洛杉磯奧運成為國手，吳念庭苦笑說：「還要多久？5年後是嗎？那時候應該還很健康，如果能夠去的話，當然會想參加。」

吳念庭 西武 中華隊

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