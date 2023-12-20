快訊

逮機會復仇？賴清德政見會彩排笑虧1句話 柯文哲僅微笑回應

直播／首場總統政見會晚間7點登場 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

三大名師看台積高層異動 咸認未來挑戰是如何維持領先

爆米花／廖敏雄執教列特博初亮相 不敵綺麗珊瑚首勝再等等

中央社／ 新北20日電

爆米花棒球聯盟今天開打，也是廖敏雄接任列特博生技總教練首度亮相，球隊首戰與綺麗珊瑚交手，9局上牛棚失守單局失7分，終場以4比8吞敗，廖敏雄執教列特博生技首勝得再等等。

2023年爆米花棒球聯盟今天開打，列特博生技棒球隊首戰與綺麗珊瑚棒球隊交手，列特博生技1局下高偉豪率先敲出二壘打，靠著滾地球推進、高飛犧牲打先馳得點，2局下王偉軒三壘打，再靠著甘傑文高飛犧牲打再拿1分。

綺麗珊瑚前6局沒有拿下分數，7局上靠著黃裕閔二壘打先追1分，不過列特博生技7局下2人出局後靠著失誤、接連安打再拿2分、取得4比1領先。

列特博生技9局上牛棚失守，單局被敲4支安打，包括1發全壘打，加上送出4次保送、狂丟7分，9局下半雖一度攻占滿壘，但缺適時一擊吞下敗仗。

廖敏雄執教列特博生技首勝要再等等，明天列特博生技表定將與全越運動在台南亞太成棒副球場交手。

棒球 綺麗珊瑚 牛棚

延伸閱讀

冬盟／黃勇傳關鍵一擊當英雄 中職扳倒社會人保住季軍

冬盟／U23培訓隊排名第6 磨練經驗觀察可用之兵

爆米花聯盟／20日開打 廖敏雄、周宗志執教正式亮相

桃園鬧區驚見棒球隊 賓士等紅燈遭猛砸…狂擠車縫落跑

相關新聞

中職／陳俊秀去兄弟 猿隊選擇陳柏豪+657萬元補償

陳俊秀轉戰中信兄弟隊，原球團樂天桃猿隊補償方案確定選擇「人+錢」，今天正式向聯盟提交，也公布選擇投手陳柏豪加上657萬元...

中職／補償選擇陳柏豪 沈鈺傑：川岸強提供寶貴意見

陳俊秀成為自由球員後與中信兄弟隊簽約，樂天桃猿隊在補償方案中選擇24歲投手陳柏豪，副領隊沈鈺傑透露，最主要原因是陳柏豪有...

中職／意外又與川岸強同隊 陳柏豪想起兄弟滿滿感謝

隨著陳俊秀以自由球員身分轉戰中信兄弟隊，原屬球團樂天桃猿隊在「人+錢」補償方案，選擇了投手陳柏豪，陳柏豪一方面感謝猿隊青...

中職／陳柏豪生涯首K正巧是陳俊秀 兄弟領隊：感謝7年貢獻

中信兄弟隊在自由球員市場成功網羅陳俊秀加盟，付出的代價是24歲投手陳柏豪以補償方式轉戰樂天桃猿隊，兄弟領隊劉志威表示：「...

新北U18／何品室融「震懾對手」 首局就敲滿貫砲

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天與澳洲昆士蘭隊交手，新北藍隊開路先鋒何品室融成功「震懾對手」，首局敲滿貫砲、為高中木棒首...

新北U18／楊峻翔好投 新北藍奪3勝晉級

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天與澳洲昆士蘭隊交手，新北藍先發投手楊峻翔3局失1分好投，何品室融敲出滿貫砲，率隊以16比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。