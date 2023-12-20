爆米花／廖敏雄執教列特博初亮相 不敵綺麗珊瑚首勝再等等
爆米花棒球聯盟今天開打，也是廖敏雄接任列特博生技總教練首度亮相，球隊首戰與綺麗珊瑚交手，9局上牛棚失守單局失7分，終場以4比8吞敗，廖敏雄執教列特博生技首勝得再等等。
2023年爆米花棒球聯盟今天開打，列特博生技棒球隊首戰與綺麗珊瑚棒球隊交手，列特博生技1局下高偉豪率先敲出二壘打，靠著滾地球推進、高飛犧牲打先馳得點，2局下王偉軒三壘打，再靠著甘傑文高飛犧牲打再拿1分。
綺麗珊瑚前6局沒有拿下分數，7局上靠著黃裕閔二壘打先追1分，不過列特博生技7局下2人出局後靠著失誤、接連安打再拿2分、取得4比1領先。
列特博生技9局上牛棚失守，單局被敲4支安打，包括1發全壘打，加上送出4次保送、狂丟7分，9局下半雖一度攻占滿壘，但缺適時一擊吞下敗仗。
廖敏雄執教列特博生技首勝要再等等，明天列特博生技表定將與全越運動在台南亞太成棒副球場交手。
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